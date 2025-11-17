高市爭議 台灣不應蹭熱鬧

日本首相高市早苗日前表示，如果「台灣有事」伴隨使用武力的情況，可能構成日本「存亡危機事態」。這呼應日本前首相安倍「台灣有事，日本有事」的言論，引起中國大陸強烈不滿，要求高市收回。日本如果真的被迫收回，不僅原本「日本有事」的模糊空間被正式否定，也意味著中國的國際影響力已達到一個新高度。影響將很深遠。中國做得到嗎？

我們看中國的施壓模式，只要日本反制或傲慢唬弄，就立即升高事態。原本中國只表示堅決反對，在日本唬弄「立場未變」後，即要求日方收回「惡劣言論」，還罕見在凌晨召見日本駐華大使。當日本不甘示弱也召見中國駐日大使後，中國即呼籲民眾避免前往日本旅遊與留學，中國海警也編隊赴釣魚台海域巡弋。

廣告 廣告

這是效法美國川普總統的「極限施壓」，以堅定決心升高衝突，直到對手屈服為止。中國應是從與川普交手經驗中體會到極限施壓的威力。若日本還有動作或講話難聽，中國將還有後手出來。屆時解放軍在日本附近海域軍演也不意外。因此日本服軟，收回高市言論的可能性是存在的。

中國能極限施壓，首先是占得「理」字。高市言論已跨越紅線。當年安倍講「台灣有事，日本有事」時已卸任首相。美國有智庫學者即表示，中國的強烈反應「雖然誇張，但完全在預料之中」。

其次，10月30日川普與習近平釜山會晤後，美中貿易戰停火1年。這種勢均力敵的停火雖沒有正式文件，其實非常穩固，因為雙方都知道你奈何不了我，我也奈何不了你，再打無意義。

因此中國對日本極限施壓，美國就是想幫也幫不上忙。美國不可能聯合盟邦制裁中國，否則整個西方企業都拿不到稀土等工業原料。甚至中日有發生武裝衝突的風險時，美國還將要求日本退讓，以免在《美日安保條約》下將美軍拖下水。美國現在不想和中國開戰，無論是為了台灣，還是為了日本。

對台灣來說，此時最好的策略就是靜觀其變，不蹭熱鬧。因為日本是為台灣而受中國制裁，台灣無論說什麼都容易引來怨氣。賴政府也應致力改善兩岸關係，因為無論美、日都強調維持「台海和平穩定」的目的性，而這絕不是單方面的事。賴政府如果依舊動不動就嗆中國，將越來越被解讀為台海和平的負面因素。

因此，國安會祕書長吳釗燮日前署名「中華人民共和國垃圾話發言人」，發表圖卡諷刺中國的作法，真讓人不知從何說起。國安單位負責人對國際形勢的無知與言行輕佻程度令人震驚。也難怪賴總統過境美國出訪遲遲未能成行。國之重臣謹言慎行以國事為重，有那麼困難嗎？！（作者為台灣國際戰略學會執行長）