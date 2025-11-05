高市特搜繩索隊勇奪國際賽亞軍

由高市消防局特搜大隊等相關成員組成的繩索救援隊（Kaohsiung Rope Rescue Team，KRRT）近日參加「2025 GRIMP Taiwan國際繩索救助邀請賽」，歷經為期三天的極限考驗，KRRT與來自台灣、日本、韓國、泰國、菲律賓等二十五支國內外頂尖隊伍展開一場綜合體技能與團隊默契的巔峰對決；KRRT在激烈競爭中脫穎而出，領先多國好手，榮獲亞軍殊榮，同時也是台灣隊伍中排名最高、唯一擠入前三名的代表，展現高雄特搜長年訓練成果與堅毅實力，為國爭光。

該賽事地點位於亞洲第一大、世界第三大的內政部消防署消防署訓練中心及周邊場景，為亞洲地區規模最大、最貼近實戰的繩索救援競賽；競賽場景全面模擬真實災難現場，挑戰參賽隊伍的體能、技術與心智極限，並考驗消防人員在高風險環境中之臨場反應與專業判斷。

高市消防局王志平局長於局務會議中特別公開表揚並頒發工作獎勵金，肯定參賽選手的付出與實力，王局長表示，每一條繩索，都是消防人員守護生命的承諾，每一次出發，都是為了讓「安全與希望」延伸更遠；未來將持續精進救援技術、強化團隊能量，持續守護民眾安全，並讓「高雄特搜」的榮耀在國際舞台上發光發熱。

在明潭發電廠場景中，KRRT隊員背負數十公斤裝備，面對一百二十公尺陡坡救援、七十公尺高空吊掛與跨橋T型救援等高難度任務，在酷熱氣候與高空壓力下展現堅毅意志與精湛技術，以精準繩索架設完成多項極限挑戰，完美詮釋「將危險化為可行，把不可能變成希望」的救援信念；另外在訓練中心內，任務內容涵蓋斜面攀救、橋下侷限空間吊掛、倒塌建物重物壓制及高空複合系統操作等項目，考驗隊伍整合技術與戰術的能力，KRRT憑藉冷靜思維、嚴謹節奏與高度團隊默契，展現高雄特搜一貫的專業與執行力，獲得評審一致肯定。

歷經三天的激烈競賽，KRRT以穩定表現技壓本國與他國群雄，勇奪亞軍榮銜，充分展現高雄消防團隊的專業實力與訓練成果；這次佳績不僅是高市府消防局長期重視特種救援能量培訓的成果展現，更象徵台灣在國際救援舞台上的競爭力與專業水準。