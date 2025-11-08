高市特教生自強童軍體驗營 登場

高雄市一一四年度自強童軍體驗營於今(八)日在高雄特教學校活力登場，今年共有超過五十位來自全市特教學校，以及特教班的國高中生報名參加，一同在校園裡體驗童軍活動的挑戰與樂趣。(見圖)

主辦單位今(八)日說明，活動安排以「做中學」為主軸，學生分成小隊進行挑戰，從繩結教學、團康遊戲到野外炊事，每個環節都需要分工合作；不少學生動作雖然慢，許多繩子打結，但是在老師的鼓勵和指導，學生們都可以完成學習，也體驗有趣之處。尤其學生們在互相幫忙、共同完成任務的過程中，學習溝通、分享與解決問題，實踐榮譽、責任與服務的童軍精神。

最受期待的亮點活動是「炊事體驗DIY披薩」，一到炊事時間，氣氛立刻升溫，學生們分組動手準備午餐，有人信心滿滿，有人則一臉緊張，畢竟這可不只是體驗活動，還關係到他們今天的午餐！從揉麵、抹醬到擺上配料，每個步驟都伴隨著笑聲與討論。當烤箱傳出陣陣香氣、披薩金黃出爐的那一刻，現場響起熱烈歡呼，大家都開心地說「披薩成功」！那份「自食其力」的滋味，比披薩更香，也更令人滿足。

高雄市特殊教育學校校長陸奕身表示，體驗營的設計充分考量學生的能力與需求，活動內容多元、流程節奏彈性，讓每位孩子都能找到發揮的空間；從打繩結、集合歌教唱、到團隊合作遊戲，學生不僅學習技能，更感受學習帶來的成就感。

此外，童軍活動著重自立與服務，對特教學生而言，透過實際操作與真實體驗，能學會面對挑戰、照顧他人，提升社會適應能力；期盼藉由童軍體驗營，展現學生快樂活潑、自立自強、勇於嘗試的精神。