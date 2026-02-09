高市狂勝反映日本渴望強硬領袖 距離修憲擁軍只差這兩關

2025年10月28日，日本首相高市早苗在橫須賀的美國海軍基地上台演講，當天她與美國總統川普一起登上航空母艦喬治華盛頓號。美聯社



日本眾院昨（2/8）提前大選，是首相高市早苗向民眾發出的信任公投；自民黨大勝，獨立拿下超過三分之二席次，顯示民意認同她的治理方向。《彭博新聞》指出，這反映日本民眾面對全球局勢和川普作為盟國總統的不可靠，期望有一個強力的領袖，接下來可關注高市會不會推動修憲，讓日本重新擁有正規軍隊。

《彭博新聞》報導，這次提前大選前，外界看好自民黨會增加執政優勢，結果自民黨獨立拿下316席，已經獨立超過三分之二席次，加上盟友維新會的36席，高市在眾院465席當中握有壓倒性優勢。自民黨如此狂勝堪稱奇景，因為該黨在過去兩年來的參院、眾院大選都非常低迷。

這次輾壓式的勝利，讓高市可以放手推行各種財政和國防政策。《彭博新聞》指出，從很多角度來看，高市的勝利反映出日本民眾對當前局勢的不安，從俄羅斯入侵烏克蘭、中國對台灣加強軍事壓力、美國總統川普作為盟友的陰晴不定，讓日本人民渴望有一個強硬的領袖。

實際上，高市原本在2024年就可以成為首相，當時她在自民黨黨魁選舉第一輪的議員投票、黨員投票都是第一，石破茂第二；但進到第二輪時，自民黨的男性大老們表態支持石破，最後石破茂以55.3%的得票率成為首相，結果一年就下台。

高市這次的大勝，與前首相小泉純一郎2005年、安倍晉三2012年創下的紀錄相似。高市同樣表現出親民、果決、敢於挑戰自民黨傳統思想，振興了自民黨的形象，曾任美國貿易代表幕僚的波林（David Boling）表示，高市在意識形態上是偏保守的，「但她以樂觀、魅力和溝通能力贏得選民支持，給日本人帶來希望感」。

2025年10月21日，日本眾議院特別會議上，議員們為新任首相高市早苗（中）鼓掌。美聯社

高市去年11月說出「如果台灣有事，日本可能面臨存立危機事態」，也就是可能出動自衛隊，引發中國一連串警告、在商貿上施壓，中國駐大阪總領事薛劍還喊出要斬首高市。高市並未因此收回言論，反倒是日本人更團結地對中國感到反感；本次選舉大勝，再次驗證日本選民支持她不退縮。

距離修憲剩兩步

高市繼承安倍的理想，期望打造更強大的日本，深化與美國的關係，對抗中國和北韓。這就牽涉到日本是否能夠重新擁有軍隊，若要擁軍，就必須修憲。

日本目前的憲法，是二戰戰敗之後，於1947年在美國主導下通過的版本，至今不曾修改。這部憲法的第九條使日本喪失交戰權，不能擁有「戰爭力量」。

自民黨獨立拿下眾院逾三分之二席次，算是過了修憲第一關。但接下來還有兩道關卡要走：參院三分之二席次、全民公投。

日本參院共248席，自民黨和盟友維新會目前共有120席，不到一半。至於全民公投，需要拿到絕對多數票，但不設投票率門檻。

高市8日晚間接受富士電視台採訪時說，她一直尋求在重大政策轉向上先獲得民意授權，「尤其是經濟和財政的重大改革、強化國安、提升情報能力」這幾個層面。即使在經濟上，她先前已點名首重投資於國防產業、人工智慧（AI）和半導體領域，這她的與國安戰略也是一致的。

高市獲得如此強大的民意支持，但政治是詭譎的，接下來必然有針對她權力過大、引發市場波動、政策偏離選民最關心的經濟議題等攻訐方向。不過目前來看，她至少可以終結最近幾年來日本首相任期短暫、庸庸碌碌的形象；前美國貿易代表幕僚波林說，「自民黨現在重拾了活力，高市掌控局面，也真正掌控了黨的未來」。

