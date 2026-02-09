高市狂勝揭大選訊號！王鴻薇：藍營不應忽視

▲日本首相高市早苗31日在街頭進行競選演說。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗率領自民黨奪下歷史性勝利，順利連任日本首相，各界都在討論這股高市旋風，國民黨立委王鴻薇指出，高市以日本史上首位女性首相之姿，展現出男性政治人物少有的果敢與魄力，這種孤注一擲的領導風格，成功讓形象老氣、派閥色彩濃厚的自民黨煥然一新，甚至意外贏得年輕選民支持；王鴻薇特別示警國民黨內，這股「高市旋風」不僅改變日本，更可能影響台灣大選，黨內不應忽視這股政治信號。

王鴻薇分析，高市勝選的關鍵在於精準回應民眾對經濟前景的焦慮，特別是長期對通膨問題的不滿，儘管市場對「高市經濟學」，也就是透過減稅與大幅擴張財政支出來提振經濟，仍存有財政壓力的疑慮，但選戰結果證明，這帖「立竿見影的補藥」深受選民青睞。日本民眾願意為這場經濟豪賭買單，顯示出在生活壓力下，選民渴望看到具體且大膽的政策變革，而非傳統政治人物的保守說辭。

此外，王鴻薇提到，高市大勝背後有習近平與川普兩位「隱形輔選員」。在高市長期遭受中共政治壓力之際，川普頻頻釋出善意，讓這場日本選舉在中美角力的脈絡下，顯現出美國路線的優勢。王鴻薇向國民黨中央喊話，強調日本大選已傳達出明確訊號，尤其在2026年地方選舉勢必面臨硬仗的情況下，藍營若不能擺脫舊有的政治色彩，提出回應民生的鮮明對策，未來的選戰勢必陷入苦戰。

