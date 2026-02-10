高市狂勝 下一步防衛隊改成軍隊？ 吳子嘉：中日冷對抗不可逆

日本自民黨8日在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選中斬獲316席，取得3分之2的絕對多數席次，不僅是戰後單一政黨取得的最多議席，而且已經突破修憲門檻，這是日本政治史上最令人跌破眼鏡的一天，資深媒體人吳子嘉表示高市贏得太多太多，代表什麼？代表選民賦予她的能量，足以作根本性的改革，讓日本可以從一個原本行政型管理的國家，發展成一個戰略國家，「東亞的一隻老虎被喊醒了」，以後世界會不一樣。同時他也預測高市的強硬立場，註定未來「中日不可逆的冷對抗結構」。

吳子嘉9日在《董事長開講》網路節目中形容，高市的超級勝利是一個「政治上世界級的大地震」，對於有人指出高市早苗只有一年的光景，這是不對的，在學術上英文說Mandate（國民的授權），有這麼大的授權，她已經可以修憲了。吳子嘉分析高市現象，是日本民眾對失落三十年後的強人政治有所期望，她本來是個象徵型的領袖，現在可以把整個制度、整個憲法給改掉，吸引力擴展到中產階級、女性以及對經濟停滯不滿的年輕族群，具備戰後罕見的制度優勢，加速修憲與國家戰略轉型，戰後體制的加速鬆動，日本政治不再以溫和管理為主，而轉向軍事正常化與國家轉型。

吳子嘉進一步說明日本「實質正常化」藍圖。首先第一步包括反擊能力的賦予、國防預算達GDP的2%以及在南西島鏈（在沖繩、與那國島部署飛彈系統）前線部署，就是要應對台海風險。第二步，轉型路徑與政治授權，包括法律優先於修憲，先不搞修憲先修法律，把日本防衛省、防衛隊的明文化，白話的說就是改為國防軍，不再是「自衛」而是「國防」；接著憑著眾議院占多數政治授權消除雜音，提升國家戰略；國家能力重建不僅在軍事，更是產業與科技的全面復興。第三步也就是最後一步，就是法理正常化、也就是修憲法第九條。

另外在中日關係上，吳子嘉指出高市強硬立場註定了中日不可逆的冷對抗結構。高市觸碰到中國大陸的兩大紅線，一個是台灣，一個是參拜靖國神社，不過在「台灣有事論」後，高市在中國大陸的報復下選舉仍然大勝，中國大陸會持續加強施壓的力道，但是中日不會打起來，因為兩國的經濟和貿易太密切了。吳子嘉說可預見的一、二十年，中日會持續對抗，兩國長期對抗的終局不會改變。

