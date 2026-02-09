高市獲壓倒性勝利！盧秀燕恭賀：期待台日攜手面對全球挑戰

日本眾議院改選，自民黨在總裁高市早苗的領軍下，以壓倒性優勢獲勝，席次單獨過半。對此，台中市長盧秀燕恭賀高市早苗的勝利，期待台日雙方能攜手面對全球挑戰，共同促進區域的安定與繁榮。

台中市長盧秀燕。（圖取自盧秀燕臉書）

盧秀燕今天（9日）在社群平台X發文表示，誠摯祝賀高市早苗在日本眾議院選舉中帶領自民黨獲得勝利。台中與日本長年交流密切，期待在高市首相領導下，台日雙方能攜手面對全球挑戰，共同促進區域的安定與繁榮。

日本眾議院改選，自民黨在總裁高市早苗的領軍下，獲得壓倒性勝利。（示意圖/美聯社）

日本眾議院選舉8日投開票，在擔任首相的自民黨總裁高市早苗「裙襬效應」發威下，日媒出口民調預測，由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，在眾院465席中有望拿下356席，而光是自民黨便可獨得321席，單獨跨越眾院三分之二多數門檻（310席），取得壓倒性空前勝利。

