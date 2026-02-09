高市率自民黨取得壓倒性勝利 矢板明夫：未來日台關係只會更好

第51屆日本眾議院選舉結果出爐，高市早苗率領的自民黨取得316席，單獨超過2/3修憲的門檻。（翻攝自日本國首相官邸官網）

第51屆日本眾議院選舉結果出爐，高市早苗所率領的自民黨取得316席，不僅是壓倒性的勝利，還單獨超過2/3修憲的門檻。資深媒體人矢板明夫昨（8）日po文分析，「高市首相高度重視台灣，未來日台關係只會更好，不會更差。」

對於高市早苗所率領的自民黨在眾議院選舉取得壓倒性勝利，矢板明夫昨於臉書po文，指這場勝利的意義，不只在日本國內，更象徵著亞洲進入「高市早苗時代」。這在二戰後的歷史上，可以說是前所未有的局面。

矢板明夫分析說道，過去安倍晉三前首相也曾被視為亞洲的重要領袖，但當時的中國仍被國際社會看作一個「正在崛起、可以合作的大國」，日本在區域政治中的影響力，仍難以與中國抗衡。然而，這幾年情勢已徹底改變。在習近平的統治下，中國逐漸從合作對象，變成國際社會眼中的「麻煩製造者」，雖經濟與軍事實力仍在，但其霸道作風、缺乏信任，讓越來越多國家選擇與中國保持距離。

矢板明夫認為，相對之下，高市早苗領導下的日本，與美國建立起高度互信的同盟關係，並與東南亞、東北亞各國持續深化合作，而日本也漸漸成為亞洲新的關鍵力量。「可以確定的是，高市首相高度重視台灣，未來日台關係只會更好，不會更差。」

矢板明夫更提到高市早苗高人氣的3個原因，第一，重新打開了日本人的安心感，用直率的語言正面面對，讓國民感到「有人願意負責」；第二，承接安倍路線，給了日本清楚的方向感，提出建設「富裕而強大的日本」，讓國民感覺重新找到了前進的方向；第三，給人一種強烈的「能成事感」，她不是空談型的政治人物，而是熟悉政策、重視執行、能把事情真正做出結果的人。「安全感、方向感，加上能成事感，這正是高市早苗壓倒性勝利的真正原因。」

