高市率自民黨大勝 學者盼日版台灣關係法能通過

日本參議院大選結果出爐，首相高市早苗率自民黨大勝，拿下超過2/3席次的316席，學者認為台日關係勢必大躍進，包括日版台灣關係法與台灣旅行法，都有機會出現，至於日中關係不會升溫只會下探，甚至可能走向冷對抗，高市的勝選也象徵只有戰略夠清晰，才能獲得選民支持。

日相高市早苗率自民黨大勝 學者盼日版台灣關係法能通過





獨派團體手舉中、英文標語，高呼勝利口號，慶賀日本首相高市早苗，率自民黨在參院選舉大勝，465席中拿下超過三分之二，絕對多數的316席，高市取得日本戰後最大勝利，台日關係會怎樣發展？

國立台灣師範大學東亞學系教授范世平：「未來如果日本也能夠通過台灣關係法，能夠確立台灣跟日本的正式的關係，以及如果台灣遭到這個中國併吞的時候，日本的態度還有就是日本，有沒有可能出售武器給台灣。」

國策研究院副院長郭育仁：「希望可以通過日本版的台灣保證旅行法，從以前到現在日本有非常多，對台交往不合理的規則，包含我們的部長級官員到東京去之後，不能跟日本同等官員在官廳裡面，坐下來談事情。」

包括日版台灣關係法、台灣旅行法，學者樂見台日關係再升級，相較日台互動大躍進可以預期，高市的勝利也象徵日中關係全面降溫，甚至可能走向冷對抗。





日本首相高市早苗率自民黨在參院選舉大勝，學者專家解析選後日台中三方關係。





亞太和平研究基金會執行長董立文：「日中關係在未來向上友好封頂了，日中關係向下墜落會沒有下限，應該是走向一個冷對抗的道路。」

國策研究院執行長王宏仁：「最主要是整個日本國民，對於中國的威脅中國的壓迫，甚至對於他們領導人的這樣子，用各種不管是言語上面人身攻擊，還有軍事的這樣子一個壓迫，我覺得是做出一個相當重大的選擇，就是說日本人民，不會屈於這樣中國的壓力之下。」

親美抗中、國家正常化，日本人民用選票為國家路線做出抉擇，至於台灣未來的路要怎麼走，年底大選將成關鍵。

