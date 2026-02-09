政治中心／綜合報導

日本首相高市早苗，率領自民黨在參院選舉拿下超過2/3席次的316席，是日本戰後最大勝利，總統賴清德在社群發文恭喜，稱這彰顯日本選民對高市首相領導力與願景的信任，期待台日兩國以共同價值，攜手面對區域挑戰，補教名師呂捷則分析，高市下一步會往修憲方向前進，讓日本重新變成正常國家。

「台灣國祝賀高市首相大勝利。」





高市率自民黨大勝 賴清德祝賀：盼台日攜手面對挑戰

獨派團體慶賀日本首相高市早苗，率自民黨在參院選舉取得大勝。（圖／民視新聞）





手舉標語，高呼口號，獨派團體慶賀日本首相高市早苗，率自民黨在參院選舉大勝，465席中拿下超過三分之二，絕對多數的316席，高市取得日本戰後最大勝利，總統賴清德更是在第一時間獻上祝福。

廣告 廣告

賴總統在社群平台發文，誠摯恭喜高市早苗首相，在大選取得勝利，彰顯日本選民對高市領導力與願景的信任與期待，期待與高市首相合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太和平繁榮，但國民黨主席鄭麗文，卻暗酸日本有事。





高市率自民黨大勝 賴清德祝賀：盼台日攜手面對挑戰

日本首相高市早苗率自民黨在參院選舉取得大勝，國民黨主席鄭麗文稱現在變成日本有是台灣有事了。（圖／民視新聞）





國民黨主席 鄭麗文：「之前她說台灣有事日本有事，台灣沒事大家都沒事，所以我希望台灣沒事，那現在有點倒過來，現在變成日本有事台灣有事了。」

政治工作者周軒諷刺，為了要跟習近平見面，鄭麗文拼了，高市勝選後，日本下一步會怎麼走？補教名師呂捷直言在民主國家過半是執政，拿到2/3叫通殺，高市手握這把草薙劍，想做的只有修憲，這也是日本和平憲法實施80年來，沒人敢動的深水區，高市想讓日本重新變成一個正常國家，儼然是"令和的織田信長"，令和維新令人期待！

國策研究院執行長 王宏仁：「日本國民熱切希望說自己國家正常化，這樣一個憲法修改的，這樣一個過程裡面，我覺得給高市很大的接下來一個政治力量。」

亞太和平研究基金會執行長董立文：「日中關係在未來向上友好封頂了，日中關係向下墜落會沒有下限，應該是走向一個冷對抗的道路。」

美日台深化合作，聯手對抗中國戰狼，高市勝選後的東亞情勢，越來越清晰。

原文出處：高市率自民黨大勝 賴清德祝賀：盼台日攜手面對挑戰

更多民視新聞報導

日本自民黨奪國會316席！民眾黨竟提「效法重選」 陳冠廷一劍封喉

新莊挖破自來水管「已完成修復」 侯友宜：市府不眠不休積極搶修

清水運動中心爆經營爭議 民進黨批盧秀燕團隊「擺爛胡搞」

