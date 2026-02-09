高市率自民黨拿下316席 林佳龍指示第一時間電賀

2026年2月8日，日本首相高市早苗在自民黨總部為贏得眾議院選舉的候選人釘上當選標記。美聯社



日本昨（2/8）日舉行眾議院選舉，首相高市早苗所領導的自民黨在眾議院總數465席中囊括316席，突破眾議院三分之二門檻，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄。外交部長林佳龍代表政府祝賀日本順利完成大選，並已指示我國駐日本代表處於第一時間電賀高市。

高市所領導的自民黨在眾議院總數465席中囊括316席，突破眾議院3分之2門檻，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄，加上執政聯盟的「日本維新會」36席，合計席次達352席，已達修憲門檻。

林佳龍代表政府對日本順利完成大選表達誠摯祝賀，並已指示我國駐日本代表處代表政府於第一時間電賀高市、跨黨派友我議員聯盟「日華議員懇談會」當選成員，以及其他友台國會議員。根據選舉結果，許多友台國會議員都守住位置。

外交部指出，台灣與日本是共享民主、自由、人權及法治等核心價值的重要夥伴與友人，長年以來雙邊互動緊密熱絡，在價值外交、同盟外交及經濟外交等各領域合作成果豐碩；近年日本呼籲國際社會關注台海和平穩定，日本朝野各界支持台灣國際參與，對深化台日友好交流也有高度共識。

外交部表示，我國期盼在台日關係既有良好基礎上，秉持「總合外交」理念與日本政府及朝野政黨持續深化實質合作，將雙邊關係提升為互補的「全面夥伴關係」，攜手共創印太地區的和平、穩定與繁榮。

