高市率自民黨橫掃眾院2/3 學者：習近平喚醒大和魂
（中央社記者楊堯茹台北9日電）日相高市早苗率領自民黨於眾議院大選單獨突破2/3席次。學者董立文今天說，「習近平愚蠢地、完美地喚醒大和魂」，選舉結果顯示日本將走向親美抗中合台路線。學者郭育仁說，希望高市在強大民意基礎下推動日本版「台灣保證旅行法」和「台灣關係法」。
國策研究院、中華民國當代日本研究學會共同舉辦「日本眾議院大選結果及其影響」座談會，邀請多位學者專家與談。
亞太和平研究基金會執行長董立文分析，日本政局變化再次證明戰略平衡模糊的中間政策路線主張，沒有存活的空間，唯有選擇戰略清晰、立場堅定的政策路線，才能符合選民要求，契合國際要求的國家生存發展之道。
董立文進一步指出，高市大勝預示未來日本將走一條國家強大、親美抗中合台的路線，「這已沒有回頭路」。高市一人救全黨，未來日本自民黨將「高市化」，日本在野黨也會走向沒有高市的高市路線，就如同美國總統川普（Donald Trump）帶給美國政治路線的影響。
針對日中關係，董立文強調，中國國家主席「習近平愚蠢地、完美地喚醒大和魂」。高市去年11月在國會說出「台灣有事，就是日本有事」並表態絕不退縮，中國就以複合式手段攻擊日本，把台灣這幾年所遭遇到的打擊，原封不動讓高市政府也經歷了一次。
董立文認為，中國的目標是要在國際上孤立日本、在日本國內孤立高市，配合兩年內癱瘓下架高市政府的目標，以震懾控制日本政府的政治人物。但中國的攻擊產生反效果，高市展現靈活外交手腕，民調支持度破紀錄高漲，成為國民偶像。
國策院副院長郭育仁表示，這次眾議員選舉創造很多「第一」，包括席次、提前投票選民數創新高、自民黨空前團結以及高市在短短12天跑了23個都道府縣。自民黨大勝原因除了高市在年輕選民間的高支持度，第二是在野黨完全進退失據，這是最大勝因。
郭育仁進一步說明，這次選舉顯示日本政壇親中派徹底瓦解，包括被視為日本政治最大亂源的小澤一郎、去年11月質詢「台灣有事」的岡田克也雙雙落選。此外，這次選舉也顯示日本自民黨的派系政治完全弱化，以及安倍派指標性人物萩生田光一、西村康稔高票當選，顯示自民黨保守派人物重回政治舞台中央。
關於日台關係著力點，郭育仁說，日本對台交往有許多不合理的規則，包括部長級官員到東京，不能與日本同級官員交流。高市在眾議院有強大民意做後盾，希望可以通過日本版的「台灣保證旅行法」，另多著墨日本版「台灣關係法」。
郭育仁另提到，高市要推動9兆日圓的史上最高國防預算，其中近1/3用在沖繩跟日本西南諸島，因應並預防「台灣有事」，相信能容易獲得國會通過。另外高市要提早一年修改安保三文書，包括日本開放武器出口會在4月在自民黨政調會進行討論，以及與台灣的重要合作，包括太空合作、無人系統以及海底電纜等。
第51屆日本眾議院選舉於上午確定全部465席議席。自民黨取得316席，單獨超過法定2/3門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄。立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟大幅萎縮至49席，慘敗收場。（編輯：萬淑彰）1150209
