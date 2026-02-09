高市率自民黨狂掃316席 石破茂警告「不代表可以為所欲為」

在鳥取第一選區以壓倒性優勢贏得眾議院第14任期的前首相石破茂接受了採訪，當被問及「對高市內閣的信任投票」時，他強調自民黨的壓倒性勝利「並非意味著可以為所欲為」。

石破茂稱自民黨勝利不代表可以為所欲為。（圖／NNN）

當被問及在自民黨大獲全勝的報導下，他是否認為高市內閣獲得了民眾的「信任投票」時，他承認自己將其視為一種「期望」，但「信任投票並非為所欲為」。

石破茂表示，「重要的是對『政績』進行評估，我認為高市首相比任何人都更明白這一點。僅僅因為我們擁有大量席位並不意味著我們可以為所欲為。由於突然解散，即使在黨內，各項政策也未能得到徹底審查。」他隨後指出，此次選舉開始前，包括「消費稅減免的替代資金來源」、「非核三原則」和「武器輸出三原則」等政策都還未好好討論，他並表示：「從現在開始，要以政績為評判標準。」

石破茂進一步表示，「沒有替代收入來源的減稅會損害國家財政，貶值貨幣，推高利率，導致物價上漲。連小學生都能明白這一點。」他認為，「與其進行一次性減稅，我們更應該利用公共財政來緩解民眾對未來的焦慮，例如透過預防性醫療保健來避免民眾過度依賴醫療服務。」

