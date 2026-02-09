高市率自民黨突破2/3席次 日戰後眾院選舉史上首見

記者施欣妤／綜合報導

日本眾議院選舉結果9日凌晨出爐，首相高市早苗領導的自由民主黨，單獨一黨贏得眾議院3分之2以上席次，創下日本戰後選舉史上首見紀錄。高市9日也召開記者會，矢言加速落實選舉承諾，也展現內閣大刀闊斧推行施政的決心。

日本8日眾議院大選，儘管多地遭遇大雪，總投票率仍達到56.26%，比上屆選舉高出2.41%。根據選舉結果，自民黨與日本維新會的執政聯盟，獲得壓倒性勝利，總席次高達352席。而選前198席的自民黨，共獲得316席，單獨贏得3分之2以上席次；除鞏固高市內閣執政權，可單獨推動法案，更達到可對參議院否決法案進行再表決，並啟動修憲公投程序的門檻。

廣告 廣告

而執政夥伴日本維新會也增加2席，獲得36席。日本最大在野陣營、立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯合」席次則大幅縮水，僅拿下49席，較選前167席大幅縮水71%。

川普盛讚「備受尊敬與高人氣的領袖」

美國總統川普在「真實社群」發文，祝賀高市及執政聯盟取得壓倒性勝利，並讚揚她是「備受尊敬與高人氣的領袖」，還祝福高市順利推動以「保守」與「以實力求和平」為核心的施政方針，強調熱情出門投票的日本優秀國民，「將永遠擁有我堅定的支持」。南韓總統李在明也發文恭賀高市眾議院選舉勝利，並表達希望不久的將來能再次進行「穿梭外交」，邀請高市訪問南韓。

我外交部9日也發聲明，部長林佳龍代表政府對日本順利完成大選表達誠摯祝賀，並已指示駐日本代表處代表政府於第一時間電賀高市首相、跨黨派友我議員聯盟「日華議員懇談會」當選成員，以及其他友臺國會議員。

作好啟動修憲公投準備 期加速討論

自民黨9日下午召開緊急會議後，高市於當地時間晚間6時（臺灣時間下午5時）召開記者會，針對未來經濟政策、政黨合作及修憲等核心議題發表談話。她表示，將在不舉債的前提下，推動食品消費稅歸零進展。此外，針對執政夥伴日本維新會，表達希望繼續合作與分擔工作，並希望該黨能派官員入閣；同時，高市還向國民民主黨拋出橄欖枝，希望促成該黨支持其財政政策。

由於高市領導的執政聯盟已取得啟動修憲公投的門檻，她也在談話中提到，已作好準備「將努力創造舉行修憲公投的環境」，希望加速跨黨派及與國民之間的討論。

高市召開記者會，針對多項議題發表談話，並矢言履行選舉承諾。（達志影像／歐新社）