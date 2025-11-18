日前，新任日本首相高市早苗一番「台灣有事」說引起軒然大波，按照意識形態立場與國家利益觀點的不同，分別將其說法視為衝動、失言抑或嚇阻中國的正式政策表態等所在多有。實則，高市早苗身為老練政客，不過就是因形勢使然講了句符合日本當下情勢需求的政治語言，她也認為後果可控。他日形勢一轉，其說法必然又話風大變。因此對其說法太過認真，實在大可不必。

例如賴清德總統在聞訊後就表示，高市的發言有助增進美國跟日本的關係，也有助區域的和平穩定。賴的說法其實並不高明，在某種程度上，賴不過是基於自身所處的政治頻譜與所需的政治利益出發，來過度渲染高市早苗說法的政治動機與效果。而政治人物獨有內建的政治訊號放大器，經過過濾、概化後，往往嚴重偏離了政治事件的本質，誤導之下徒增社會的錯誤認知罷了。

廣告 廣告

理解高市早苗何出此言，必須從「所有的外交事件都是內政事件的延伸」進行解構。高市之所以一上任就貌似強硬發言，且明知中國必然會有所反應，仍然選擇用帶有法律框架的說法來包裝她的政治語言，其一切表面的冒進都是在為其內政因素而服務。

一則，是出自於鞏固自己的政治基本盤，包括右翼、保守派、國防派等。在剛上台權力不穩的狀態下，高市選擇用強硬而不是曖昧來穩固基本支持者，因為她深知不講會失去支持，講了才能穩固內閣地位。

二則，是出自於展現個人領導力的需求。高市用「威武自強以示有餘」態度出發，本質上是為了避免一上任就被視為軟弱無作為的首相，因此她必須在蜜月期就建立強勢首相的形象，來嚇阻黨內外覬覦權力人士的意圖與行動，而要達成這一點，從外交這種虛擬政治下手，是最容易做到也最容易見效的。

再則，也是在對美國川普尋求交代，因為川普早就對《美日安保條約》內涵不滿，要求日本多出經費提高國防預算。因此早苗的「台灣有事」說法，實際上就是把外交議題變成內政動員工具，透過台海議題製造日本內部對中國的不滿與不安，進而願意支持政府提升防衛力。高市之所以演得賣力，把議題上綱到「日本存亡危機」，無他，就是因為未來軍費擴張過大，必須放大危機才能為未來提高軍費、推動修憲鋪路。

相信中共方面對高市的心思了然於胸，不可能看不出高市是在玩政治。然而基於現實政治需要，仍必須做出相對應的各種外交批判、網路輿論攻勢、有限度的經貿制裁以及小範圍的軍事演習，但一切必然都是可控範圍內的象徵性反制。

因此，台灣絕不能高度樂觀高市挺台的真實意涵，何況內政動員的「挺台」與軍事承諾的「挺台」，是完全不同的概念。高市所做的一切，都是從其個人政治利益與日本國家利益為主軸，而不是以台灣為中心，民進黨如果過度腦補成高市是愛台首相加以宣傳呼應，必然會適得其反。

一句話，高市是在玩政治，不是真的想打仗。誰對高市的話認真，誰就輸了。（作者為自由撰稿者）