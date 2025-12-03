高市理解「台灣是中國一部分」 粉專酸青鳥：去日本喊大罷免大成功

日本首相高市早苗3日在參議院全體會議上表示，1972年的《中日聯合聲明》中，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，理解並尊重，日本此一立場不會有任何改變。《政客爽》粉專表示，按照民進黨跟青鳥的戰狼性格，現在應該趕快去洗版高市早苗的社群、去戰日本政府，甚至去日本發起罷免高市早苗，大罷免大成功。

《政客爽》3日在臉書貼文表示，日本首相高市早苗3日竟然表示「日本理解並尊重中日聯合聲明中表達的「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。

《政客爽》接著表示，按照民進黨跟青鳥的戰狼性格，現在應該趕快去洗版高市早苗的社群、去戰日本政府，甚至去日本發起罷免高市早苗，大罷免大成功。而賴清德應該拍一個影片，把日本水產丟在地上。

網友留言表示，「青鳥快點出征高市早苗，快點啊」、「到底要丟臉多少次」、「硬是被日本打臉」、「萊爾這次要大吃壽司（輸死）了」、「這巴掌，有夠響的！不知他痛不痛？」、「萊爾校長壽司白吃了」、「哪次不是白忙一場」、「打臉萊爾校長，要哭哭了」、「看來吃壽司的誠意不夠」、「壽司吃到吐也沒用」、「校長又搞笑了」、「萊爾笑長，吃日式壽司表達挺日，結果笑話ㄧ場？被高市擺了ㄧ道」。

