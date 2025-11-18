高市環保局火速清理月世界垃圾 檢警掌控嫌疑人擴大偵查

月世界山坡地垃圾，加派人力機具完成環境復原。 圖：高雄市環保局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府環保局昨清除月世界山坡地垃圾，經破袋檢查發現包含台南等地區今年10月下旬產生之垃圾，研判為今年11月上旬遭人棄置，立即調派各式車輛到場清除，漏夜完成坡面主要垃圾清理，今(18)日再加派人力機具，中午前完成環境復原。環保局強調，後續將持續配合檢警追查不法來源，並向行爲人求償代履行費用，以捍衛環境正義。

環保局表示，影像相關資料已向鄰近民宅調閱，並由警察局協助偵辦，目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。

環保局昨天上午調派車輛清理燕巢區月世界山坡地垃圾，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，立即報請橋檢檢察官指揮，並由警察局協助偵辦，掌握相關清除業，檢警積極偵辦中。後續將依廢清法第71條規定，環保局代為清除，並向行為人、產源事業求償代履行費用。由於邊坡清理不易，目前清除約8噸，已加派人力盡速完成。

環保局派員下坡進行垃圾檢拾作業。 圖：高雄市環保局/提供