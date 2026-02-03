高市環保局職工無故毆人成傷 陳其邁：暫停工作移送考績會議處

陳其邁痛批環保局馬姓職工的行為非常非常不應該，強調內部已進行懲處，除暫停工作之外，也移送考績會議處，並將相關蒐集到的證據移送檢方釐清。 圖：高雄市政府/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 高雄市政府環保局竟潛藏一顆不定時炸彈，素行不良的馬姓清潔隊員是地方頭痛人物，上月更無故騎車衝撞一對七旬老夫婦，還將人毆到吐血，連路過見義勇為的男大生也不放過，不但打到臉上血跡斑斑，甚至還反告男大生傷害。高雄市長陳其邁今(3)日在市政會議上公開表揚該名男大生，並痛批馬姓職工的行為非常非常不應該，強調內部已進行懲處，除暫停工作之外，也移送考績會議處，並將相關蒐集到的證據移送檢方釐清。

整起事件發生於1月30日下午16時許，55歲馬姓男子頭戴納粹卍字符號安全帽，騎電動自行車逆向行駛於楠梓區惠民捷道往楠梓新路方向的地下道，不慎衝撞一對挽手在人行道步行的夫妻，70歲林姓老翁表示要報警，馬男聽到關鍵字理智線斷裂，仗著魁梧的身材徒手瘋狂毆打林翁頭部，林翁無力反抗，只能用手護住頭部不斷挨打，五官被打腫、衣服也沾染血漬。

林翁64歲的梁姓妻子見狀肉身撲上前勸架，也被馬男一把甩開而受傷，這時路過的21歲簡姓男大生上前勸阻，與馬男拉扯，造成滿身是傷，才成功將人鎖喉壓制在地。員警到場，馬男躺在地上裝死說心臟痛，警方依傷害罪現行犯將馬男當場逮捕，移送橋頭地檢署偵辦。

眼尖的居民發現，馬男擔任環保局清潔員有27年資歷，早就是當地頭痛人物，多次鬧上警局卻絲毫沒有悔意，狹路相逢就找人麻煩，去年10月無故拿磚頭作勢攻擊正要上班的民眾。礙於告馬男沒錢賠償，家人也拿他沒輒，多數人只好摸摸鼻子自認倒楣；不過，這回失控攻擊老人家，甚至往死裡打，如此惡形惡狀的公務人員，讓所有人民公僕蒙羞，高雄市政府一定要給民眾一個交待，給予最嚴厲的懲處以敬效尤，否則「暖男市長」就是個虛名。

陳其邁表揚簡姓同學見義勇為，也非常地冷靜跟勇敢，進一步阻止危害擴大，也幫助阿公、阿嬤免於受到傷害，這點值得肯定，另外鳳山國中江同學協助弱勢朋友過馬路，即使當時已經是紅燈，他還是體現善良跟勇敢，能夠見義勇為，讓弱勢的市民能夠安全地過馬路；這兩位同學發揮社會良善的精神，非常值得大家學習，而且能夠讓社會表達出對這兩位見義勇為的同學感謝跟肯定。

有關惹事的環保局馬姓職工，陳其邁表示他當時出現攻擊的行為，環保局也立刻來進行懲處，除了先前已經暫停他的工作之外，也移送考績會來進行議處；馬男這次下班期間在馬路上發生這種行為，其實是非常非常的不應該，希望就他不當行為的部分，在環保局先行議處，但涉及到整個刑事犯罪的部分，也希望檢方能夠儘速加以釐清，同時也把簡姓同學相關蒐集到的證據，移送給檢方來進行釐清。

