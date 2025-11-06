高市田寮區民宅失火 9旬老翁命喪火場

高雄市田寮區一間平房下午發生火警，屋主90歲老父親不幸命喪火場。（圖：湖內分局提供）

高雄市田寮區今天（6日）下午1點多發生民宅火警，消防人員撲滅火勢後，在屋內發現一名90歲老翁，已經明顯死亡。

高雄市119勤務中心下午1點19分接獲報案，田寮區和興路的一間民宅失火，立即出動14車35人前往搶救。發生火警的是一間一層樓磚瓦平房，不明原因突然起火，火勢在1點48分撲滅，消防人員撲滅火勢後，在現場發現一名90歲老翁，已經明顯死亡，沒有送醫。

轄區湖內分局說，起火的是住家旁邊的雜物間，屋主向警方表示，雜物間平常沒有人居住，可能是父親聞到味道前往查看，進去之後就出不來了，確實的起火原因有待消防局鑑定調查。（溫蘭魁報導）