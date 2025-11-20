高市發言引中國進口禁令 林佳龍籲赴日旅遊買日產品

（中央社記者楊堯茹台北20日電）多位立委關切中國暫停進口日本水產品，外交部長林佳龍今天指出，希望台灣人以行動表達對日相高市早苗及其政策的支持，多到日本觀光旅遊、多購買日本產品，表示台日友好。

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，繼發布旅遊警示後，日本經濟新聞、產經新聞引述消息人士報導，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品2週前才恢復對中出口。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部部長林佳龍、農業部次長杜文珍、衛生福利部次長林靜儀報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢時關切，日本因為對台灣安全的重視，引起中國的文攻武嚇文加經濟制裁，「差點以為中國要逼日本承認是中國的一部分」，外交部對此有何表態。

林佳龍應詢時表示，高市早苗發言是一件事，有人不高興，要怎麼處理、避免衝突是另一件事，那台灣對日本的支持又是另一件事。日本基於自身國家利益，尤其是安全利益來發言，而「台灣有事就是日本有事，也是日美安保有事」有其延續性，其中涉及美國角色，不是日本單方面。

林佳龍強調，中國對台灣、菲律賓、日本文攻武嚇，「問題在中國，中國在找事、找理由」，要美、日、菲等理念相近國家好好管理中國製造的危機與事端，或是可能的威脅或失控狀況，而中共也該克制。

王定宇追問，中國曾禁止台灣鳳梨進口，如今日本是台灣鳳梨第一大輸出國。民進黨立委沈伯洋則詢問，台日在天災發生時展現互助能量，這次是否有類似行動。

林佳龍回應，希望台灣人以行動表達對高市早苗以及其政策的支持，多到日本觀光旅遊、多購買日本產品，表示台日友好。他回應民進黨立委陳冠廷時補充，這涉及日本、台灣以及周邊國家的共同利益。

關於高市早苗發言，林佳龍則指出，外交部支持高市早苗的印太戰略與政策，以及對於第一島鏈包括台海、東海、南海的相關立場。至於中國是否藉由升高區域衝突，以所謂「3個80年」動員民族主義轉移內部焦點，必須要去釐清。（編輯：張若瑤）1141120