高市發言引發戰狼風波 中國文攻武嚇抵制
一整個星期，中共外交部發言人每天要日相高市收回「台灣有事，日本可以行使集體自衛權」的發言。
日本原本要爭取成為聯合國常任理事國，如今踢到鐵板。
中國抵制日本產業 再度拿水產品開刀
文攻武嚇統統上陣，三天軍演加長到八天，要日本心驚膽戰，中日關係一夕之間陷入僵局。中國鋪天蓋地，反制日本，也拿日本水產品開刀，以沒提供證明水產品安全文件為由，變相暫停日本水產品進口，業者苦不堪言。
赴日旅遊喊停 觀光業沒生意
陸客是訪日觀光客的第一名，今年快達到一千萬人，中方卻抓住最旺的觀光財，大力抵制赴日旅遊，讓旅遊設施、旅館、餐廳，沒了陸客光顧，業者只能嘆息搖頭。
中國宣布 李強赴G20不跟日相高市見面
中國當局宣布，國務院總理李強不會跟日相高市在G20峰會見面，24日要舉行的中日韓教育部長會議，也被延期。
這場中日風暴，說穿了就是日相高市把原本的台灣有事戰略模糊政策，搬上了檯面，日方研判中國當局的打壓，不會那麼快結束。
責任編輯／李家成
再嗆高市早苗涉台言論！ 王毅嗆：碰了不該碰的紅線
中日關係仍緊張！高市早苗、李強共同出席南非G20峰會毫無交集
食藥署宣布解禁福島5縣食品 卓揆：逾20萬件抽驗無不合格
