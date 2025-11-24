高市發言引發戰狼風波 中國文攻武嚇抵制

一整個星期，中共外交部發言人每天要日相高市收回「台灣有事，日本可以行使集體自衛權」的發言。

日本原本要爭取成為聯合國常任理事國，如今踢到鐵板。

中國抵制日本產業 再度拿水產品開刀

文攻武嚇統統上陣，三天軍演加長到八天，要日本心驚膽戰，中日關係一夕之間陷入僵局。中國鋪天蓋地，反制日本，也拿日本水產品開刀，以沒提供證明水產品安全文件為由，變相暫停日本水產品進口，業者苦不堪言。

赴日旅遊喊停 觀光業沒生意

陸客是訪日觀光客的第一名，今年快達到一千萬人，中方卻抓住最旺的觀光財，大力抵制赴日旅遊，讓旅遊設施、旅館、餐廳，沒了陸客光顧，業者只能嘆息搖頭。

中國宣布 李強赴G20不跟日相高市見面

中國當局宣布，國務院總理李強不會跟日相高市在G20峰會見面，24日要舉行的中日韓教育部長會議，也被延期。

這場中日風暴，說穿了就是日相高市把原本的台灣有事戰略模糊政策，搬上了檯面，日方研判中國當局的打壓，不會那麼快結束。

