高市監理機關提供嬰兒車 伴親子安心洽公

為打造親子友善的洽公環境，高市所苓雅監理站於服務大廳貼心設置嬰兒車借用服務，提供攜帶幼童前往洽辦業務的民眾使用，減輕家長負擔，讓洽公過程更加順暢與安心。(見圖)

苓雅監理站今(十三)日說明，實際服務情形中，當有民眾帶著嬰幼兒前往洽公時，服務人員即主動關懷並協助借用嬰兒車，細心說明使用方式，讓家長能安心辦理業務、幼童也能獲得妥善照顧，展現監理機關溫暖有感的公共服務精神。

苓雅監理站表示，公共服務除追求效率外，更重視不同族群的實際需求，提供嬰兒車服務，是落實親子友善政策的重要一環，期望讓帶著孩子前往洽公的家長，感受到公務部門的貼心與支持。

監理機關將持續精進各項便民措施，從民眾角度出發，營造安全、友善且具溫度的洽公環境，讓每一位走進監理機關的民眾都能感受到細緻關懷，若有相關疑問倘有相關資訊可上該所網址(https://khcmv.thb.gov.tw/)查詢，亦可電洽○七-二二五七八一二分機二○三承辦人巫先生。