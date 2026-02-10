高市眾院大選「狂勝」 徐浤馨：修憲時刻已到 日本將邁向正常國家

淡江大學全球政治經濟學系日本政經研究碩士班專任副教授徐浤馨。(記者田裕華攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕日本首相高市早苗近日率領自民黨在眾議院大選中取得壓倒性勝利。淡江大學全球政治經濟學系專任副教授徐浤馨今(10日)在台灣教授協會主辦的座談會上分析，高市早苗此次選舉是「狂勝」，席次多到「贏到有剩又可分人」，這股強大的民意基礎加上在野黨修憲派的合作，將讓日本加速修憲並將自衛隊寫入憲法，邁向「正常國家」。

台灣教授協會今天與印太戰略智庫合辦「日本眾議院大選後對東亞局勢的影響」演講，由台灣教授協會秘書長許文堂主持，印太戰略智庫執行長矢板明夫和徐浤馨主講。

徐浤馨指出，此次選舉結果驚人，自民黨不僅橫掃全日本，連過去反自民黨的北海道鐵票倉也「變天」。他觀察到，高市內閣支持度從初期的60%一路飆升，特別是年輕族群的支持度甚至一度突破90%。

徐浤馨分析，這除了與高市提出減稅、改善經濟的「安心感」有關外，中國的打壓反而是最大推手。中國選前對高市早苗的各種抵制、甚至威脅言論，激發了日本社會的危機感與反彈，導致「民心思變」。

針對高市早苗未來的執政核心，徐浤馨強調「方向感」至關重要，即推動修憲。他表示，現行日本憲法第9條讓日本無法擁有正式軍隊，自衛隊地位未明。高市的目標是讓日本成為「正常國家」，雖然修憲門檻極高(參眾兩院需三分之二同意)，但此次自民黨單獨席次已達316席，但即使如此，修憲是「全民運動」，是國民必須要關注的事，不是自民黨本身的事，因此他還是需要更多修憲派的政黨協助，也需要僅僅拉住理念相近的國民民主黨、日本維新會等修憲派在野黨。

徐浤馨也分析美日同盟的穩固指出，美國總統川普對高市早苗展現了極高的信任，甚至曾給予「日本若發生什麼事，儘管告訴我」的承諾，這種宛如開出「空白支票」的信任感，建立在已故前首相安倍晉三打下的基礎上。在美方支持與國內民意高漲下，高市早苗將更有底氣推動修憲，將自衛隊正名，讓日本在印太局勢中扮演更積極的角色。

台灣教授協會與印太戰略智庫，合辦「日本眾議院大選後對東亞局勢的影響」演講，現場分別由印太戰略智庫執行長矢板明夫(中)、淡大全球政經系副教授徐浤馨(左)、台教會秘書長許文堂(右)主持說明。(記者田裕華攝)

