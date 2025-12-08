高市碳預算計畫獲永續發展獎

高雄市環保局獲國家永續獎，由局長張瑞琿代表領獎。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

國發會八日舉辦「一一四年國家永續發展獎」頒獎典禮，高雄市環保局以「高雄淨零轉型處方箋—城市碳預算計畫」獲政府機關類永續發展獎，是政府機關類唯一連兩年獲獎的單位。局長張瑞琿表示，高雄「淨零學院」去年獲獎，今年「碳預算計畫」再度從一百四十七件申請案脫穎而出，是市府及團隊的光榮。

高雄碳排占全國五分之一，「城市碳預算計畫」的核心精神是將溫室氣體排放視為有限的「預算」，並進行科學化、制度化的管理與分配。計畫將全市溫室氣體排放量視為一筆總額，根據高雄「二０三０年減碳百分之三十、二０五０年淨零排放」目標，以兩年為一期設定溫室氣體排放上限。

環保局強調，此機制參考英國碳預算經驗，透過由下而上的規劃，完整評估經濟開發、人口成長帶來的增量，以及各部門的減量潛力，客觀制訂將長期目標轉為具體年度總量上限的管理措施，促使高碳排放部門提前調整與因應，確保城市減量路徑的可行性與穩健性。

「城市碳預算計畫」在正式定案前，歷經十場次以上與產業、局處、專家學者、民間團體、氣候變遷因應推動會等相關會議溝通討論，今年六月經議會三讀通過，確立二０二五至二０二六年碳預算為五千零九十三萬噸，較二００五基準年減幅百分之二十三，納入十六項量化、五十七項配套減碳措施，合計減碳效益達三百八十三萬噸，成為全國首創及第一筆經議會審議通過的城市碳預算。

張瑞琿表示，高雄去年以「淨零學院」奪下國家永續獎，今年再度以「碳預算計畫」獲獎，連兩年得獎是團隊的榮耀。市府目前正著手進行「第二期碳預算」、「淨零示範區」、「碳權計畫」等重點政策，讓減碳政策一棒接一棒，落實二０五０淨零目標。