高市社區低碳補助計畫開跑 總額1000萬

為了讓社區參與減碳行動，高市府環保局依據「高雄市淨零城市發展自治條例」，推出「一一四-一一五年度高雄市社區低碳措施補助計畫」，申請期限至今年八月卅一日止，補助總經費共計一千萬元，每單位最高補助五十萬元，項目包含創能、儲能、節能與低碳措施等四大面向，補助比例上看49％，對象包含社區大樓(管委會)、活動中心；另外家戶部分，則可申請光電項目，比例同樣上看49％，歡迎多加利用。(見圖)

環保局今(十)日說明，這次補助計畫對象包含高雄市轄內依法立案之公寓大廈管理委員會或社區管理負責人、里活動中心或其他社區活動中心，以及合法住宅所有權人；為鼓勵社區公有場域減碳示範，管委會、活動中心可申請四大項目，一般住宅則限申請創能、儲能項目：一、創能：太陽光電設備，補助經費為總建置經費49％，每案補助上限五十萬元；二、儲能：儲能設備，須與創能措施連結，該創能措施可申請其他政府單位補助計畫，補助經費為總建置經費49％，每案補助上限五萬元；三、節能：節能燈具汰換、玻璃隔熱膜、能源管理系統、節能診斷等，額度參照補助計畫；四、低碳：綠化(綠牆、社區農園、植樹等)、循環(蚓菜共生、雨水貯留系統等)、永續(碳盤查、充電樁)等，補助經費為建置總經費之49%，總補助上限三十萬元。

補助計畫自即日起受理，欲申請單位或民眾請填寫計畫書送環保局審查，待核定後執行，並於八月卅一日前提送成果報告(再生能源設備登記可至十一月卅日前)，經審核後撥款。

環保局強調，淨零轉型需要全民共同參與，有別於以往補助計畫，這次更納入碳盤查、節能診斷等內容，歡迎社區多加利用，期望藉此次計畫發揮政府、社區資源一加一大於二的效益。

計畫內容及申請表單請至環保局網站下載（https://reurl.cc/9b8AW8），相關疑義可洽環保局承攬廠商紘義有限公司專線○七-三四三五八九九或環保局窗口○七-七三五一五○○分機二六一九。