高市社工侵吞補助款 良心不安自首
任職於某知名社會福利基金會的張姓社工，因起貪念2度侵占身障者共6萬多元補助款，最後他良心不安，自己至派出所向員警坦承犯行。高雄地院法官認定張男符合自首要件，且事後也與基金會達成和解並分期賠償，法官審酌後依業務侵占罪判刑7月，得易科罰金，另宣告緩刑2年。可上訴。
判決指出，張姓社工平時負責照顧基金會指派的身心障礙者個案，且協助保管個案補助款。113年10月11日某時，他代理1名吳姓身心障礙者領取高雄市政府社會局所核發的補助款，拿到面額為4萬8900元郵政匯票後，再到郵局兌換現金，卻沒將錢存入基金會帳戶，將錢侵占。
5天後，他又再次代理該位身心障礙者領取面額1萬6280元的郵政匯票，再次前往郵局將錢兌換成現金且侵吞。
同年10月24日上午9時許，張姓社工因良心不安，跑到三民二分局民族派出所向員警自首坦承犯行，偵訊後被送辦，高雄地檢署偵查終結依業務侵占罪起訴。
高雄地方法院審理時，法官審酌他僅因需錢孔急，卻利用擔任職務之便，將個案補助款侵吞，也破壞與雇主之間的信任關係，導致基金會及服務個案因此受有財產上損害。
不過，考量他主動向派出所員警坦承犯行，符合自首減刑要件，並與基金會達成和解，除先返還部分犯罪所得，其餘以分期付款方式償還，因此依業務侵占罪合併判刑7月，得易科罰金，另宣告緩刑2年。全案可上訴。
