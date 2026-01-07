高市社會局攜手新住民 社區宣導展現性平力

高市社會局推動新住民多元文化講師與通譯人才培力，現有十二國語言四百二十八位通譯人員擔任多元文化宣傳大使，旗山新住民家庭服務中心於一一四年下半年辦理「新心相聯、美食共享-新住民家庭與社區居民聯誼活動」，深入社區據點進行文化分享，藉由生活化、貼近社區的方式，讓居民認識新住民母國文化，同時自然融入性別平等觀念，促進旗美等九區新住民家庭與社區居民之交流互動，營造友善、多元且性別平等的社區環境。(見圖)

主辦單位今(七)日說明，該聯誼活動以風味清爽、香草氣息濃厚的越南料理及香料層次豐富、口感多元的印尼美食作為文化交流媒介，邀請來自印尼、越南及中國的新住民姊妹擔任多元文化講師，分別前往旗山區、甲仙區及桃源區等社區據點，以及旗山社福中心辦理之社區家庭日進行宣導，讓社區民眾及長輩在品嚐美食的同時，認識不同國家的飲食文化與生活樣貌；活動中，講師們介紹越南飲食中常見的香草、米製品與清爽口味特色，以及印尼料理善用薑黃、椰奶及多樣香料的烹調方式，透過實際示範與分享，拉近新住民與社區居民之間的距離，提升彼此互動與理解。

除文化交流外，社會局亦將性別平等議題融入宣導內容，印尼多元文化講師李慧芬分享初來台生活較不適應，需克服語言障礙及生活習慣；夫家為閩南家庭，初學習台語時，曾因發音問題增添了不少趣事，後以看八點檔連續劇學習台語，才漸漸能與家人溝通。多元文化講師分享越南及印尼在家庭角色分工與性別文化上的特色，說明部分傳統社會中仍較重視家庭分工與長幼角色，但隨著社會發展與教育普及，女性在教育、就業及公共事務參與方面的角色逐漸提升。透過與台灣長期推動性別平等政策及多元家庭支持措施的對照，引導社區居民理解各國性別議題發展歷程，深化性別平權意識。桃源區的原住民部落首次接觸新住民美食，紛紛舉起拇指大讚新住民美食的美味，甲仙社區范姮枝理事長也特別感謝新住民，謝謝她們成為台灣新的生力軍。

社會局表示，透過新住民走入社區進行文化與性別平等宣導，不僅提升新住民社會參與力，也讓社區居民與長輩能在互動中認識多元家庭型態，促進世代交流與社區凝聚力；多位參與長輩回饋，首次品嚐異國美食的經驗新鮮有趣，也更能理解新住民在台生活的努力與付出。

未來，社會局將持續透過新住民家庭服務中心，結合在地社區、培力新住民多元角色，推動多元文化交流與性別平等宣導，落實包容、尊重與共融的社會價值，打造高雄成為友善新住民、重視性別平權的宜居城市。