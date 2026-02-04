高市社會局攜手照顧者與企業 陪伴監護兒少歡樂迎新年

記者鍾和風/高雄報導

高雄市政府社會局為陪伴監護兒少迎接新春佳節、讓孩子們提前歡樂過新年，今（4）日特別辦理監護兒少及照顧者提前歡慶春節活動，安排於 SKM Park Outlets 高雄草衙道舉行，陪伴孩子們盡情體驗肖跳 Crazy Jump、大魯閣遊戲愛樂園及鈴鹿賽道樂園等多項遊樂設施。社會局長蔡宛芬也與孩子們一同團圓聚餐，發送孩子們最期待的新春紅包與禮物，並致贈春節禮盒，感謝照顧者一年來的辛勞與付出，讓大家在歡笑聲中共享溫馨的年節時光。

兒少體驗肖跳(Crazy jump)，在蹦跳中展現笑容。(圖/社會局提供)

截至114年底，高雄市社會局長期監護的孩子共有141名，社會局依照孩子個別需求，安排寄養家庭、安置機構及相關照顧資源，由專業人員長期關心與陪伴，協助孩子穩定就學生活，逐步學習自立，並規劃未來方向。其中，小林的成長歷程正是長期陪伴成果的具體展現。小林自幼因家庭變故，父母無法履行照顧責任，亦缺乏適切的親屬資源接手照顧，自4歲起即由社會局介入提供保護服務。早年因照顧環境不穩定，小林曾出現發展落後的情形，但在寄養家庭細心呵護與社工人員長期陪伴下，逐步穩定生活作息並建立自我照顧能力，如今已邁向生活自立階段，朝著自己的夢想穩健前行。

局監兒少與照顧者齊聚參與「115年兒少春節活動」，在溫馨歡樂的氛圍中合影迎新年。(圖/社會局提供)

社會局長蔡宛芬表示，雖然這些孩子無法在原生家庭中迎接新年，但在寄養家庭、安置機構及社工人員長期用心的陪伴下，依然能感受到滿滿的愛與支持，平安健康地成長，並逐步邁向自立生活。蔡局長也特別感謝財團法人高雄市仁愛基金會、高雄市模範父親協會、陳金雀地政士事務所、連毅精密企業有限公司、鋒成機車行、大魯閣愛樂園及承億酒店等單位贊助經費或禮物，讓孩子們在迎接新年的時刻歡樂滿滿、笑容滿滿，留下溫暖且難忘的春節回憶。