高市社會局陪伴迎新春 監護兒少提前歡樂過新年

高市社會局今（四）日辦理社會局監護兒少及照顧者提前歡慶春節活動，安排在SKM Park Outlets高雄草衙道，陪伴孩子們盡情體驗肖跳Crazy Jump、大魯閣遊戲愛樂園及鈴鹿賽道樂園等多項遊樂設施，社會局長蔡宛芬與孩子們團圓聚餐，發送孩子最期待的新春紅包與禮物，並致贈春節禮盒感謝照顧者一年來的辛勞與付出，大家在歡笑聲中共享年節溫馨時光。(見圖)

截至一一四年底，高市府社會局長監護的孩子共有一百四十一名，依孩子個別需求安排寄養家庭、安置機構及相關照顧資源，由專業人員長期關心、陪伴，協助孩子穩定就學生活，逐步學習自立及規劃未來方向。

其中，小林的成長歷程正是長期陪伴的縮影。小林自幼因家庭變故，父母無法履行照顧責任，也缺乏適切親屬資源接手照顧，自四歲起即由社會局介入提供保護服務；早年因照顧環境不穩定，小林曾出現發展落後情形，但在寄養家庭細心呵護與社工長期陪伴下，逐步穩定生活作息與建立自我照顧能力，如今正邁向生活自立階段，朝著自己的夢想穩健前行。

社會局蔡宛芬局長表示，雖然孩子們無法在原生家庭過年，但在寄養家庭、安置機構及社工人員長期用心陪伴下，依然能感受到滿滿的愛與支持，平安健康成長，逐步邁向自立生活；蔡局長也特別感謝財團法人高雄市仁愛基金會、高雄市模範父親協會、陳金雀地政士事務所、連毅精密企業有限公司、鋒成機車行、大魯閣愛樂園及承億酒店等贊助經費或禮物，讓孩子們在迎接新年的時刻歡樂滿滿、笑容滿滿，留下最溫暖難忘的春節回憶。