高市秀馬年新春小物 超人力霸王提燈開學直送小朋友

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）迎接馬年，高雄市長陳其邁今天公布馬年多款新春小物，包括春聯、小紅包及高雄燈會「初代超人力霸王」小提燈；小紅包預計1月31日起於商圈首發，2款春聯與斗方春聯則自2月2日起發放。

高雄市政府今天上午舉辦「2026高雄市政府新春小物暨提燈發布會」，公布小紅包、「躍馬迎福」、「駿騰迎祥」2款傳統春聯及「馬雄好」斗方春聯、燈會小提燈等新春小物。陳其邁與民進黨高雄市立委賴瑞隆及市議員邱俊憲等人出席。

陳其邁表示，今年主題是超人，象徵台灣人碰到困難時候，就會有「超人」挺身而出的超人精神，而若周邊國家有困難時，台灣人也會願意挺身而出；所以今年選擇人氣IP「超人力霸王」，超人力霸王也是0到60歲大家都認識的IP。

書法家蔡典成說明，傳統春聯書寫2款「躍馬迎福」及「駿騰迎祥」；斗方春聯「馬雄好」是台語諧音的「馬上好」，生動呈現城市活力與年節喜慶氛圍。

今年開運紅包及小提燈則呼應「冬日遊樂園」主題設計。小提燈選擇初代超人力霸王為設計，觀光局長高閔琳表示，小提燈的超人力霸王設計頭大身體小的可愛比例，且四肢可轉動，能呈現飛翔、直立等多種姿態。

高市府表示，「超人力霸王」紅包預計1月31日起配合高雄過好年商圈活動發放，全市國小、幼兒園學童將主動發送至學校；傳統與斗方春聯2月2日起於四維及鳳山行政中心、各區公所上班時間發送，也放在市府所轄場館與風景區供索取。

至於「超人力霸王」小提燈，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，將於開學週由學校統一發放；一般民眾可於2月27日、28日下午4時至高雄港18號碼頭領取，每人限領2盞，送完為止。（編輯：陳仁華）1150120