高市科技執法路口設置AI影像辨識 禮讓救護車而闖紅燈不會被開單

轎車為了禮讓後方的救護車而越線闖紅燈，高雄市交通大隊表示，透過AI影像辨識過濾機制還原真相，警方不會開單，以減少爭議與民怨。（圖：高雄市交通大隊提供）

高雄市政府警察局統計，從去年至今，民眾因為禮讓救護車通行而遭到科技執法告發、後續提出申訴的案件有37件；為了減少爭議與民怨，高雄市警局首創「AI影像辨識過濾機制」，並選定高雄榮總和國軍高雄總醫院周邊有科技執法的路口為示範路口，只要確認民眾是禮讓救護車或消防車才越過停止線、闖紅燈，將不會開單告發。（溫蘭魁報導）

很多駕駛人都有這樣的經驗，就是停紅燈時，後面突然有十萬火急的救護車或消防車，想禮讓卻又怕因此闖紅燈或越線而被照相開單，特別是越來越多路口有科技執法。

高雄市警局統計從去年至今，共有37件民眾因為禮讓救護車和消防車而遭到科技執法告發，雖然後來提出申訴、警方查證後都已經撤銷罰單，但，好心禮讓卻還要浪費時間申訴，總是覺得麻煩。

高雄榮總附近的大中一路、鼎中路口常有救護車載送病患急診，交通大隊於是選定該路口為AI影像辨識過濾機制示範路口。（圖：高雄市交通大隊提供）

為了減少爭議，高雄市警局首創在有科技執法的路口導入AI影像辨識過濾機制，交通大隊逕行舉發組組長林永川說：「透過AI系統即時分析影像特徵以及交通動態，主動辨識因避讓救護車所衍生的交通違規，主動不予舉發，從源頭降低不必要的舉發與申訴。」

交通大隊率先選定高雄榮總周邊的大中一路和鼎中路口，以及國軍高雄總醫院周邊的中正一路與輔仁路口作為示範路口，未來將擴大到醫院周邊有科技執法的路口建置AI影像辨識過濾機制，減少民怨。