高市稅捐處參訪彰化稅務局交流

高雄市稅捐稽徵處近日由副處長吳秀員率隊前往彰化縣地方稅務局參訪交流，向榮獲第三屆「透明晶質獎」特優的標竿團隊，學習透明治理與創新服務經驗；彰化縣地方稅務局陳燕慧局長親自接待，分享多項獲民眾肯定的創新措施，包括跨域資訊整合的繼承服務專案及導入RPA數位員工等亮點作為，雙方就深化廉政DNA、提升服務品質及強化智慧化應用等議題深入互動，交流氣氛熱絡。

高市稅捐處表示，彰化稅務局在廉政透明、智慧稅務與便民服務等面向表現亮眼，這次參訪收穫良多，不僅借鏡彰化稅務局在資訊透明與流程優化上的成熟作法，也激發更多創新思維；未來高市稅將持續結合科技與誠信精神，強化跨機關合作，深化透明治理，致力打造更智慧、更值得信賴的稅務服務。

