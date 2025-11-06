高市稅繳稅退稅 E站完成

為提供民眾繳、退稅快速又安全服務，財政部於地方稅網路申報系統新增約定轉帳及直撥退稅服務功能，提供房屋稅、地價稅及使用牌照稅一次完成指定帳戶設定，於開徵繳稅截止日扣取稅款，退稅則當天主動入帳，免手續費、免臨櫃，省時又便利。

高雄市稅捐稽徵處表示，納稅義務人可於任何時間，於個人電腦使用自然人憑證、工商憑證、金融憑證、已完成網路註冊之健保卡或行動自然人憑證，或透過手機使用行動自然人憑證，登入「地方稅網路申報作業網站」（https://net.tax.nat.gov.tw/）選擇「約定轉帳納稅及直撥退稅申請」功能，線上填寫申請資料並上傳存摺封面影本，即可完成申請。

民眾如果對約定轉帳納稅及直撥退稅申請有任何疑問，歡迎撥打免付費電話○八○○八一八三八八地方稅網路申報作業網站、或○八○○七二六九六九高雄市稅捐稽徵處，將有專人提供服務。