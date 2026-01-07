高市稅處落實財產申報審查

高雄市稅捐稽徵處於昨（七）日召開處務會議，由處長黃淑貞主持「一一四年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業；在九十九位依法申報的人員中，隨機抽出十位進行實質審查（比例達十%），並另抽出一位進行前後年度的財產比對。

高市稅捐處黃淑貞處長表示，這次抽籤作業於主管會議中公開進行，由各單位主管共同見證，並採用電腦系統隨機抽籤，全程透明、結果即時揭示，確保過程公平、公正，排除人為介入空間，展現機關對廉政規範的高度重視與堅定立場。

黃淑貞處長強調，落實財產申報審查是內部風險控管的重要環節，透過嚴謹的審查機制，不僅形塑同仁廉潔自律的組織文化，更強化民眾對稅務人員操守及公務執行的信任；未來將持續深化陽光行政，讓誠信成為推動優質服務與建立民眾信任的堅實基礎。