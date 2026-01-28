高市稅2/4鼓山區行政大樓新春揮毫贈春聯及租稅宣導

高雄市稅捐稽徵處為提升民眾正確之租稅觀念，結合高雄市鼓山區公所「新春揮毫贈春聯」活動，將於二月四日上午九時至十一時，在鼓山區行政大樓一樓設置稅務服務台，提供地方稅稅務諮詢，宣導地價稅與房屋稅節稅小撇步、房屋稅差別稅率二.○、納稅者權利保護法，及稅務One視通、稅籍異動即時通、使用牌照稅歸戶等各項便民服務措施。

此外，活動現場設有「納保官與民有約」服務櫃台，提供受理民眾稅務爭議案件，及協助民眾下載登入財政部統一發票兌獎APP、歸戶各式發票載具及設定領獎帳戶，讓民眾輕鬆提升生活便利性與效率，竭誠歡迎民眾踴躍參加。