高市稱推動日中戰略互惠不變 中國：收回錯誤言論

（中央社台北21日電）日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國反彈，她今天表示，推動兩國戰略互惠關係的大方向沒變。中國外交部對此表示，高市早苗應立即收回錯誤言論，切實把對中承諾體現在實際行動上。

高市早苗今天在首相官邸受訪時表示，「上月底我與習主席（中國國家主席習近平）確認要推動戰略互惠關係，以及構築建設性、穩定的雙邊關係，這個大方向沒有改變」，政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變。

高市早苗又表示，「怎樣的事態屬於（存亡危機事態），政府會結合實際發生的事態以及個別具體情況，綜合所有資訊做出判斷」，「政府的立場是一貫的。」

據央視報導，中國外交部發言人毛寧今天主持例行記者會，有記者問，高市早苗稱日方對與中方發展戰略互惠關係的想法沒有改變，中方對此有何評論。

毛寧表示，高市早苗公然發表「涉台錯誤言論」，暗示武力介入台海的可能性，激起了中國人民的公憤和譴責，中方對此堅決反對。

毛寧表示，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，應該恪守中日四個政治文件精神和所做的政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對中承諾體現在實際行動上。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1141121