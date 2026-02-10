高市稱與中對話持開放態度 北京：不接受嘴喊對話，手卻忙對抗

日本眾議院大選結果出爐，自民黨在首相高市早苗的帶領下取得壓倒性勝利。高市昨（9）日表示，她對於與中方對話持開放態度。大陸外交部今（10）日對此再次呼籲日方撤回高市此前關於「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論。

林劍今日在大陸外交部記者會上。（圖／翻攝《央視網》）

根據陸官媒《環球網》，大陸外交部發言人林劍今日下午主持例行記者會。

有記者在會上就高市的發言尋求中方評論。對此，林劍回應稱，中方已多次闡明相關的嚴正立場，真正的對話應建立在尊重對方、恪守共識的基礎上。他強調，「嘴裡喊著對話，手上卻忙著對抗」，這樣的對話沒人會接受。

廣告 廣告

林劍並喊話，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係很簡單也很明確，就是「撤回高市錯誤涉台言論」，恪守中日4個政治文件和日方作出的政治承諾，以實際行動展現對話的誠意。

高市昨日在自民黨總部舉行記者會。（圖／路透社）

根據《TBS電視台》，高市昨日在記者會上表示，「互相溝通十分重要，我國對於與中國進行各種對話持開放態度」。

在昨日大陸外交部的例行記者會上，《共同社》提問稱，「中方希望高市早苗領導的新政府奉行怎樣的外交政策？」林劍當時回應，「選舉是日本的國內事務，但本次選舉反映一些深層次、結構性的問題以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思」。

這位發言人表示，「中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化」。林劍同樣提到，中方「再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意」。

延伸閱讀

卓榮泰：全面接受全世界先進的新式核能技術

鄭麗君今前往華府！ART本周拍板 美車零關稅、保健品降稅受矚

批卓榮泰安排視察宜蘭拚選舉 國民黨呼籲：專心國政、重編總預算