高市稱「台灣是中國一部分」立場沒變 網：青鳥崩潰囉

日本首相高市早苗今天(3日)在參議院全體會議上表示，1972年的《中日聯合聲明》中，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，理解並尊重，日本此一立場不會有任何改變。對此，有粉專不禁酸說，青鳥現在把所有生魚片都吐出來了。有網友甚至表示，「哈哈，看得好爽，青鳥崩潰囉」。

針對高市早苗最新說法，稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本對台立場沒變。有1.3萬粉絲追蹤的《台派怎麼輸》粉專今(3日)在臉書貼文酸說，青鳥現在把所有生魚片都吐出來了。

網友留言表示，「笑死」、「怎麼不一樣了？」、「賴清德和青鳥們都崩潰了！」、「那核食可以退貨嗎？」、「美軍購都不能退，核食怎能退，全民準備每天吃幾十公斤了嗎？」、「萊爾校長不出來解釋嗎？」、「呼叫青鳥！哈囉？飛去哪裡了？」、「又要來一句時空背景不一樣，說服自家選民了？」、「青鳥沒動作！？」、「貼心提醒：滿地碎玻璃，路過請小心」、「哈哈，看得好爽，青鳥崩潰囉」、「青鳥沒出來撻伐日本？」、「青鳥還不出征喵喵」、「傻了嗎？日本怎麼可能為了挺台灣，放棄大陸的市場」、「生魚片白吃了呢」。

也有網友酸說，「全部都白吃了」、「看，鼓勵去旅遊的，要退錢嗎？」、「青鳥們要發動拒吃壽司的活動了嗎？」

