高市稱「台灣有事」論是誠實答問 陸外交部回應了

日本首相兼自民黨總裁高市早苗，今在國會與在野4黨領袖舉行任內首次黨魁討論會，稱提出「台灣有事」是在該範圍內誠實地作答。對此說法，大陸外交部不買帳，「嚴肅要求日方收回錯誤言論」。

大陸外交部發言人毛寧回應日相高市早苗最新說法。（圖／央視）

綜合陸媒報導，大陸外交部26日舉行例行記者會，彭博社記者現場提問，日本首相高市早苗在國會被問及此前發表的涉台言論時表示，她是在回應某位議員的提問，她有責任向民眾解釋政府行動，誠實回答問題並向民眾和國會闡明政府立場是她的職責所在。對此，發言人毛寧強調：「中方的態度是非常明確的，我們嚴肅要求日方收回錯誤言論，以實際行動體現對華政治承諾。」

廣告 廣告

有記者進一步詢問，11月25日日本政府內閣決議通過答辯書，稱高市早苗的國會答辯「不改變日本政府的一貫立場」，並強調「政府將根據事態的具體情況，綜合判斷所有信息」，「政府立場完全維持不變，沒有修訂和再研究的必要」。對此中方有何評論？

毛寧表示，關於高市早苗的涉台錯誤言論，中方已多次闡明嚴正立場。這些言論嚴重違背中日四個政治文件精神，破壞中日關係政治基礎，挑戰戰後國際秩序，中方對此堅決反對。她指出，日本國內有識之士普遍表達質疑和批評，國際輿論也予以譴責。

高市早苗「台灣有事」論引發中日外交大戰。（資料照／美聯社）

毛寧進一步批評，日本政府11月25日的內閣答辯書至今仍在老調重彈所謂的涉台「一貫立場」或「立場未變」，這遠遠不夠。「中方和國際社會要求確認的是，日方所說的『一貫立場』到底是什麼？日方是否仍堅持一個中國原則？日方應誠實、準確、完整地講清其所謂『一貫立場』。輕描淡寫一筆帶過，只提概念回避實質，試圖藉此蒙混過關，這種伎倆行不通。」毛寧強調。

毛寧最後指出，日方不僅如此，還不思悔改，在答辯書中再次妄議台灣問題，干涉中國內政。「我要強調，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題，實現國家統一，完全是中國內政，絕不容日本說三道四甚至插手干涉。中方再次敦促日方認真對待中方的嚴正要求，切實反思糾錯，儘快收回錯誤言論，把對華承諾體現在實際行動中。」

延伸閱讀

「血戰日寇」！《賽德克．巴萊》12月在陸重上映...定檔玄機曝

影/日本備戰全面鋪開？陸官媒示警、科企發布新導彈模擬攻日片

與川普通話後改口了？高市早苗：日無立場「認定台灣法律地位」