高市穩了！民調：自民黨席次有望單獨過半

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





這個周日2月8日，日本將舉行眾議院改選投票。最新民調顯示，首相「高市早苗」帶領的自民黨有望單獨過半，拿下超過233席。如果加上聯合執政的「維新黨」，執政聯盟席次可望突破300席。選前最後的「超級星期天」，高市早苗勤跑造勢，站上「戰車」宣講，全力衝刺催票。

日本首相高市早苗：「我們正處於一個重要轉捩點。」

8日日本眾院改選前最後的「超級星期天」，首相兼自民黨總裁的高市早苗勤跑造勢行程，發揮「最強母雞」的戰力催票，拉抬選情。

日本首相高市早苗：「如果你現在不做就太晚了，現在不行動就來不及了，這就是我如此賣力的原因，也是我如此認真的原因，拜託各位，感謝妳們的支持。」

站上一輛又一輛的戰車宣講，高市慷慨激昂的演說還被剪成多段短影音，放在自民黨官方YT頻道上，加深選民對高市內閣政策的印象。如此賣力除了選戰時間緊迫，還有高市與自民黨輸不得的壓力，好在最新民調帶來好消息。

朝日新聞主播：「根據朝日網路新聞報導，本周末透過網路和電話對全國民眾進行調查，顯示自民黨支持率有望拿下單獨過半的席次。」

民調顯示，高市內閣支持率仍維持63%高檔，自民黨有望在465席中獨立取得233席過半優勢，追上2021年岸田文雄執政時的261席，或是2017年安倍任內的284席；若加上維新黨，執政聯盟席次可能達到300席，有望讓高市成為首位帶領自民黨在選戰中大勝的女性領導人，更在短短不到4個月，就成功扭轉石破茂執政時自民黨低迷的態勢。

日本首相高市早苗：「現在正是政策轉變，建設日本安全繁榮的良機。」

唯獨自民黨的女性候選人，這回從2024年的55席減少到43席，但選戰熱度不減，就連北京當局也緊盯這場大選結果。如果自民黨大勝 ，意味著北京當局一連串打壓日本的手段已徹底失敗，恐怕將逼使中國重新與日本接觸。但若自民黨只是險勝，可能代表高市地位不穩，中國勢必會加大軍事與經濟的脅迫力道。

