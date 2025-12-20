高市空大攜手市府打造音樂平台 多元族群合奏高雄新樂章

高雄市立空大主辦「二０二五城市音樂會」，讓觀眾在多元族群交織的旋律中，迎接歲末佳節。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市立空中大學攜手市府客委會、原民會與本市各級學校共同打造「二０二五城市音樂會」，二十日在空大玫瑰廳登場，來自高雄各地的音樂團體、表演者齊聚一堂，觀眾在多元族群交織的旋律中，迎接歲末佳節，也感受音樂凝聚的城市能量。

高市空大校長陳月端致詞表示，「城市音樂會」希望為在地表演者搭起舞台，讓布農、客家、校園與古典等不同音樂能量在同一城市、同一空間共鳴。

「城市音樂會」的發想源於空大做為城市大學與市政智庫的雙重角色，期待以音樂串起族群與城市記憶，讓更多人看見高雄的文化活力與創意；並特別感謝市府單位及學校的鼎力協助，空大師長學生的熱心投入，經長期規畫籌辦，才能有這場既多元又豐富精彩的音樂饗宴。

今年城市音樂會共有十一支團隊登台，開場由桃源區建山青年會以布農族傳統歌謠與多部和聲揭幕，渾厚而純淨的歌聲讓現場靜下來聆聽，有觀眾形容「像把山林搬進玫瑰廳」；空大文藝系老師林家瑋與音樂老師林家韻帶來吉他二重奏〈懷念的播音員〉與〈國境之南〉，流暢細緻的音色獲得熱烈掌聲；弦樂社則以《情熱大陸》《新天堂樂園》等熟悉旋律，呈現富含故事性的演繹，觀眾隨節奏輕輕擺動，氣氛溫馨。

今年音樂會一大亮點是校友返校獻藝，外文系歌唱冠軍、金鐘主持人獎的傑出校友吳正鎮獻唱，溫厚嗓音讓不少觀眾感動，外文系英語歌唱冠軍鄭光雄歌聲溫潤乾淨，被觀眾形容有「殷正洋、費玉清」天籟美聲，知音二重唱（大傳系校友趙梓淇與林莉）則以細膩柔和的合聲詮釋民歌組曲，七年街頭演唱磨出的默契扣人心弦。

校方表示，這場結合市府單位主辦的「二０二五城市音樂會」，在熱烈掌聲中畫下句點，多元族群的旋律、世代共演的場景，讓高雄在歲末午後時光，用最純粹的方式相遇—在音樂裡，聽見彼此，也聽見城市。