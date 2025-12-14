高市第8選區 5席之爭暗潮洶湧

高雄市議員第8選區（前金、新興、苓雅區）應選5席議員，前議長許崑源助理陳雅敏以無黨籍參戰，已於公車站牌登競選廣告。（洪靖宜攝）

高雄市議員第8選區（前金、新興、苓雅區）應選5席，國民黨有苓雅區仁政里長黃裕庭（前排右）將加入戰局，現任市議員黃紹庭（前排左）因身陷官司未決，也為這場選戰增添許多不確定性。（洪靖宜攝）

明年高雄市議員第8選區（前金、新興、苓雅區）選情悄悄加溫，該選區應選5席，現任議員包括國民黨黃紹庭、許采蓁，以及民進黨黃文益、湯詠瑜與郭建盟，現任5位議員基層實力雄厚，有新秀苓雅區仁政里長黃裕庭、前議長許崑源助理陳雅敏躍躍欲試，要挑戰恐怕沒那麼簡單，該怎麼提升知名度是關鍵，然而，黃紹庭目前身陷官司未決，也為這場選戰增添許多不確定性。

該選區應選5席，民進黨已確認將提名3席，老將郭建盟連任多屆，地方組織穩固，長期深耕，基層實力雄厚；湯詠瑜因有專業法律背景，作為新科議員，問政表現突出；黃文益目前為民主進步黨高雄市黨部主委，有黨務領導與整合能力，希望能延續上屆3席全上氣勢。

國民黨部分，前議長許崑源女兒許采蓁繼承父親的政治衣缽，上回初試啼聲，首次參選就拿下該選區最高票，問政表現相當積極；黃紹庭擔任民意代表多年，累積一定地方服務經驗，但近期因陷涉詐領助理費，在一審被判處有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權3年，案件仍上訴中，是否會影響參選，仍有許多未知性。

因此有新秀躍躍欲試，宣布加入選戰的苓雅區仁政里長黃裕庭，因了解基層生態，成現任議員不可忽視的競爭對手；此外，還有前議長許崑源助理陳雅敏，以無黨籍參戰，對地方至議會生態均相當熟悉，成為她優勢之一，不過2人相較現任議員，缺少知名度，如何為自己選情加分，也是一大挑戰。

還有民眾黨前議員吳益政是否會再披戰袍參選，牽動選票流向，也值得關注，為原本穩定的藍綠對決注入不確定因素。