高市管樂團《狂想台灣》 以交響語彙詮釋在地樂章
記者孫建屏／高雄報導
高雄市管樂團年度製作《狂想台灣》音樂會，將於3月29日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場，演出將由樂團音樂總監王戰指揮，聚焦旅美作曲家楊元碩的原創管樂作品，帶領樂迷一起探索西洋管樂器的聲響實驗，其中以單簧管運用特殊技法模擬傳統嗩吶音色的嘗試，以及描寫阿里山林業鐵路與尋親故事的敘事樂章，用音樂轉譯臺灣人文地理的特色。
高雄市管樂團近年致力於推廣精緻管樂藝術，並連續入選國藝會「Taiwan Top」演藝團隊，《狂想台灣》製作全場演繹楊元碩的作品，希望透過在地樂團的視角，深化臺灣原創管樂作品的詮釋基礎。
作曲家楊元碩指出，其創作理念在於紀錄臺灣土地的各種面貌，從嘉義布袋港的漁村生活（《布袋進行曲》），到對疫情期間社會互助的觀察（《善良永在》），都是試圖在古典音樂的形式架構下，保留臺灣特有的文化溫度。
此次演出曲目展現當代管樂作品在配器手法上的創新，楊元碩在《嗩笛狂想》系列作品中，挑戰西洋木管樂器的性能極限，要求單簧管演奏者運用滑音及泛音列控制等現代演奏技巧，模擬臺灣傳統樂器「嗩吶」的高亢聲線與特殊轉音。
透過此種「擬聲」手法，樂團將在嚴謹的編制中，重構《西遊記》孫悟空的角色性格及臺灣廟會慶典的節奏律動，突破大眾對單簧管音色的既定認知，亦展現西洋管樂團演繹東方民俗音樂素材時的張力。除技巧層面的展現，該場音樂會亦著重於「地景音樂」的建構。《42號隧道的故事》與《忽明忽暗之間》，取材自紐西蘭父親費爾於阿里山尋找失蹤愛子魯本的真實社會事件，以及阿里山林鐵獨有的螺旋登山路段景觀。
高市管樂團表示，這類具備敘事性的管樂作品，考驗樂團在力度變化與聲部平衡上的控制能力，樂團將透過配器色彩的轉換，模擬高山雲霧的流動感及火車穿梭隧道的明暗光影，將具體的地理空間與抽象的情感記憶，轉化為具備國際語彙的管樂篇章。
為落實文化平權，高雄市管樂團於該場次設立「藝文贊助票」機制，相關票款收入將挹注於「藝文教育計畫」，用於支持樂團進行音樂推廣與藝術教育，以實際行動回饋社會。
《狂想台灣》音樂會將於2026年3月29日（日）下午3時於衛武營音樂廳舉行，即日起於OPENTIX兩廳院文化生活開放購票。
高雄市管樂團年度製作《狂想台灣》音樂會， 將帶領樂迷一起探索西洋管樂器的聲響實驗，用音樂轉譯臺灣人文地理的特色。（高雄市管樂團提供）
《狂想台灣》全場曲目皆由楊元碩創作，他更將親自擔綱單簧管獨奏，親手演繹自己譜寫的臺灣故事。（高雄市管樂團提供）
高雄市管樂團音樂總監王戰親自執棒，帶領樂團演繹《狂想台灣》年度製作，細膩詮釋在地樂章。（高雄市管樂團提供）
高雄市管樂團年度製作《狂想台灣》音樂會，將於3月29日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。（高雄市管樂團提供）
