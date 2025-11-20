高市籃委會遭指虛報經費 市府否認

高雄市體育總會籃球委員會近期狀況連連，10月才因全運會女籃代表隊選手證「烏龍事件」遭撻伐，近日又遭議員爆料隨意取消賽事，甚至有虛報經費疑慮，高市府運發局也遭質疑疏於監管。對此，籃委會回應，並非取消賽事，而是誤發公告，未來將改善疏失；運發局則強調，各項經費均檢據核銷，並無虛報事實。

高市議員白喬茵批評，高市體育總會長期領取高市府經費補助舉辦活動，但運發局卻疏於監督管理，籃委會更是屢遭投訴，除女子籃球代表隊10月參加全運會忘記帶選手證導致選手失格外，經調閱社區籃球三對三賽事經費及成果報告表，發現籃委會便宜行事，且經費項目有多項不合理處。

她舉例，籃委會舉辦同樣規模賽事，今年編列籃球採購數量及計時器租借數量皆為去年2倍，場地租借部分費用更是創下新高，但該賽事實際上卻於免場租的戶外公園籃球場舉辦，感覺有虛報經費疑慮。

此外，該場賽事規畫未臻完善，不僅在賽前1天草率用臉書公告場地撞期其他盃賽，因此被迫取消，更誇張的是，該場被取消的賽事，竟還被列入成果報告書內，附上不知道從何而來的照片，充當幽靈賽事成果，實在誇張。

白喬茵痛批，這種種現象都顯示運發局毫無監督力量，負責當財神爺撥發補助，卻讓底下實際運作的協會任意花用，這種協會的品質根本無法有效推動高雄全民運動普及化，更不可能精進競技運動發展。

對此，高市體總籃委會主委蔡義川表示，社區籃球三對三賽事場地確實與其他盃賽撞期，但在相關人員分配下，最終仍在原規畫場地完成，只是過程中有誤發取消賽事公告的疏忽，導致參賽者不便，深感抱歉，會避免類似狀況再發生。

運發局則指出，經查高市體總辦理該場賽事皆依各場地實際收費檢據核銷，且籃球屬「消耗性器材」，活動結束後，由執行單位持續使用於推廣基層籃球運動。未來將持續督導執行單位加強資訊流通與透明揭露，推動全民運動普及化。