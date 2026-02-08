高市經濟學奏效 美專欄：恐是假象

日本首相高市早苗上任後拋出一連串經濟政策，「高市經濟學」在她取得完全執政優勢後，能否帶來新氣象，受到關注。美媒專欄作家韋伯（Merryn Somerset Webb）指出，日本近年通膨走高、薪資上漲、升息預期升溫，加上高市政府的擴張性財政政策，市場紛紛解讀為「正常化」訊號。然而日本走到今日並非循典型發展路徑，而是歷經泡沫破裂、長期通縮與人口萎縮後，形成的「不正常結果」。

她指出，表面上，日本確實正在轉變。消費者物價指數（CPI）走高至日銀的2％目標，且具備「可持續性」，市場因此預期可能逐步升息至2.5％甚至3％。利率正常化將進一步支撐長期疲弱的日圓，並推升整體物價。若高市早苗在大選勝出，市場預期政府將延續擴張性財政政策，推出多達1350億美元的投資激勵方案，並搭配各式家庭補助措施，可望進一步鞏固通膨與利率上升趨勢。

然而，韋伯強調，即使全部實現，也僅是遮掩更深層事實，特別是日本經濟發展至今，並非出於正常軌跡。1989年泡沫破裂後，日本歷經數十年調整，他國從未承受如此長的通縮。

最為異常的是人口結構的變化。儘管日本生育率並非全球最低，卻是人口連續下降時間最長的國家，現已接近18年。令人意外的是，人口減少並未立刻引發薪資上漲。日本薪資20多年停滯不前，直到2021年勞動人口開始明顯下降後才上升，隨著年輕勞動力逐漸稀缺，消費結構也出現世代翻轉，年輕族群的消費意願明顯超越中高齡人口。

展望未來，勞動成本上升讓企業轉投資本支出，尤其是投入AI與自動化領域，日本企業的資金為此提供了基礎，目前現金約占上市公司資產負債表的10％，明顯高於美國的6％，不過，韋伯認為，日本仍是分散投資、降低對美國依賴的重要選項。