高市綜合太極拳協會會員大會登場 柯志恩承諾未來學太極拳自我沉澱

高雄市綜合太極拳協會召開第20屆第2次會員大會。 圖：李雅靜服務處/提供

[Newtalk新聞] 高雄市綜合太極拳協會今(28)日舉辦第20屆第2次會員大會，由理事長葉俊傑主持，現場近500名會員熱情參與，場面相當熱絡，除例行會務報告外，也藉由交流表演活動凝聚會員向心力，未來將持續辦理相關課程與推廣活動，深化太極拳在高雄的發展。榮譽理事長、高雄市議員李雅靜及高雄市體育總會太極拳委員會總幹事黃文祐列席參加，市長候選人、立委柯志恩也特別到場向會員致意，展現對太極拳運動的關心與支持，現場掌聲、加油聲不斷，氣氛沸騰，場面相當熱烈。

廣告 廣告

葉俊傑表示，高雄市綜合太極拳協會長期致力於推廣太極拳運動，在全國各項賽事中取得亮麗的成績，而且會員人數逐年成長，感謝所有教練與會員多年來的投入與付出，讓太極拳成為結合運動、養生與文化的重要全民運動。他強調，太極拳講求柔中帶剛、動中求靜，對各年齡層都有助益，未來協會將持續深化推廣，讓更多市民認識並參與太極拳。

柯志恩致詞時表示，從事政治工作節奏快速、壓力大，更需要學習讓自己「慢下來」。她指出，太極拳強調柔、慢與穩定，不僅能強身健體，也有助於身心平衡，她承諾未來一定會找時間好好學習太極拳，親身體會太極拳帶來的健康與沉澱。

李雅靜表示，太極拳是一項非常適合全民參與的運動，無論是長者、上班族或年輕族群，都能從中培養穩定度與專注力。她指出，自己長期支持太極拳及基層體育發展，未來也會持續爭取更多資源，協助推廣太極拳等友善、可長可久的運動項目，讓市民有更好的運動環境。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文盼明年訪中會習近平 柯志恩：相信她有智慧求取台灣利益

中央總預算仍卡立院 賴清德、卓榮泰籲儘速審議