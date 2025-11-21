高市綠委挺高市！邱議瑩籲國航推千元優惠 鼓勵國人赴日旅遊

民進黨立委邱議瑩等人21日召開「高市挺高市」記者會。(記者廖振輝攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕中國因不滿日本首相高市早苗重申「台灣有事即日本有事」，實施旅遊禁令並祭出報復性經濟制裁，影響日本觀光產業。民進黨立委邱議瑩今(21日)號召同黨籍立委相挺，強調台日友好情誼，並呼籲國國籍航空和觀光署推動赴日旅遊折價千元優惠，鼓勵國人赴日觀光。

邱議瑩今天偕同許智傑、李柏毅、林楚茵、黃捷等民進黨立委，在立法院召開「高市挺高市」記者會。邱回顧，前日本首相安倍晉三曾提出「台灣有事就是日本有事」，今天台灣更要趁此機會向日本伸出援手，喊出「日本有事就是台灣有事」，「台日友好」的情誼應該在這時候再度充分展現。

關於具體支持方式，邱議瑩向國籍航空業者喊話，建議可搭配中央政府普發現金新台幣1萬元的政策，由國籍航空發放1千元折價券，結合觀光署與日本官方接洽合作，共同推動更多旅遊方案，展現台灣人第一時間對日本的支持。

許智傑強調，日本朝野政黨皆表態支持高市早苗的言論，呼籲國民黨也可以一起來支持高市，這是「國跟國之間尊嚴的問題」，呼籲國民黨可以參考日本朝野政黨表現多加學習。

李柏毅則以高雄經驗為例，指出高雄電影節過去曾遭中國封殺，如今日本因為挺台遭制裁，處境與當年高雄相似，高雄立委更應站出來表態。

黃捷認為，高市早苗對台灣的支持十分重要，台灣不應該讓日本感到孤單，呼籲國人應用實際行動支持，包含多採購日本水產、多赴日本觀光等。

林楚茵也談到，過去安倍晉三吃台灣農產挺台灣，希望今天台灣也要展現「吃人一口還人一斗」的精神。

