高市總預算交付審查 12／10專案報告追美濃大峽谷案

高市議會藍綠連日交鋒，今（4）日終於達成共識，讓115年度總預算案順利交付各委員會審查。此外，涉及美濃大峽谷等環境爭議的專案報告，確定排入12月10日下午登場，國民黨要求高雄市長陳其邁親自報告，但誰來報告尚未定案。藍營呼籲，官員應更謙卑接受議員監督，綠營則樂見回歸正軌審查預算。

高市議長康裕成稍早敲槌宣布總預算交付審查，變更議程方面，12月8、9日全面改為分組審查，10日上午續審預算、下午辦「有關涉及廢棄物清理法、土石採取法相關案件後續精進作為」專案報告，18日下午「成立各種委員會」。

高市議會國民黨團總召黃香菽表示，黨團願意放行預算，是因為市府終於同意針對美濃大峽谷、馬頭山廢棄物堆置及近日垃圾量暴增等事件提出完整專案報告，並強調「希望市長本人出席」向市民說明，也有可能最後是副市長林欽榮代為報告，這部分市府還要協調。她強調，專案報告是為讓市府交代清楚，而不是「市長震怒一下就沒下文」。

黃香菽也點名市府部分官員近期態度傲慢，甚至以「內參」為由拒絕提供議員明確數據，還出現不同黨籍議員拿到資料內容不一致的情況。她強調，議員是一票一票選出來監督市府的民意代表，並透露已有局處長向議員說明甚至道歉，但後續審查不能再出現同樣問題。

高市議會民進黨團總召江瑞鴻則強調，今日能順利交付審查是經過昨天3個黨團協商後的共同決定，唯有讓預算進入小組審查，市政才能正常推進。他認為，專案報告確實有必要，市府應向市民說明環境案件的處理過程，包括美濃大峽谷、柏油山堆置、盜採砂石等爭議，市府的態度如何，後續要如何處理，必須向市民說清楚。

民進黨高市議員湯詠瑜認為，審預算本來就是議員職責，「終於鬆一口氣」，很樂見朝野願意回到桌上協商，而預算交付拖了一些時間，預估恐仍需延到明年臨時會才能完全審畢，但至少朝野已重回正軌，「往好的方向走」，她個人也提出公民參與自治條例，鼓勵大家表達自身意見。

