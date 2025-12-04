高市總預算交付 國民黨團稱捍衛市民知情權、官員應謙卑
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會總預算今完成交付審查，國民黨團總召黃香菽強調，在歷經兩次政黨協商後，市府同意12/10下午針對環境爭議作專案報告，他重申國民黨捍衛市民知情權，也提醒官員面對監督應謙卑。
黃香菽說明，先前強烈行動並非意在杯葛，而是為捍衛市民有知道真相的權益，她同時嚴正要求市府官員，在接下來的預算審查中應態度謙卑，資料提供更不得有「藍綠雙標」。
國民黨團指出，市府近期面對環境議題連環爆，處理荒腔走板，加上部分局處首長在議事廳內對議員咆哮、甚至動用行政資源攻擊民意代表，傲慢態度令民意無法接受；黨團日前才不得不採取強烈行動，凸顯問題嚴重性。
在國民黨團堅持下，市府終於同意、針對重大環保事件進行專案報告；國民黨團不僅要看緊市民荷包，更要為市民的生存環境把關，這是國民黨堅守價值。
黃香菽則指出，昨日黨團議員質詢時曾提到，要求觀光局提供相關數據時，遭市府拒絕提供甚至還有資料給在野黨和執政黨不同的雙重標準，她強烈質疑只是一個明確的數據呈現，到底有什麼不能讓議員監督的？
黃香菽嚴正要求，為能讓議員能替市民好好審查預算，未來凡是議員職權範圍內的索資，各局處都必須詳細、公平且透明地提供，絕不容許再有隱匿、拒絕或差別待遇的情形發生。
黃香菽說，預算交付審查只是開始，接下來各委員會的審查，才是議員真正深入檢視市政問題的時刻，市府若希望預算能順利過關，唯有展現誠意、尊重監督，公開透明地提供所有資訊，市政建設才能順利推動。
