高市績優督導涉性侵 衛福部1個月內研議設「狼社工查詢平台」

曾獲衛福部表揚為「績優督導」的高雄市衛生局前心衛中心執行秘書涉嫌濫用職權，查詢列管輔導少女個資並誘騙性侵。衛福部長石崇良今天(7日)表示已撤銷其績優督導，並檢討查詢系統的各項權限規定，應有一致性規範，且採最少揭露原則。他並允諾將在1個月內研議設立「狼社工查詢平台」。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委陳菁徽、王育敏、王鴻薇等人7日在立法院司法及法制委員會質詢時關切高雄市衛生局前心衛中心執秘涉肉搜、誘騙性侵未成年少女案件，且質疑該消息遭封鎖半年，高雄市政府是否涉包庇。

衛福部長石崇良答詢時表示，經了解，高雄市政府衛生局在去年8月11日便解聘該名執秘；檢調在去年8月開始調閱該名執秘的查詢紀錄，衛福部配合提供相關紀錄，只是當時因「偵查不公開」，他不了解案情，直到今年1月初收到起訴內容才清楚。

石崇良強調第一線社工都任勞任怨，他不希望因為一個人的惡劣行為損及所有社工的形象。他也指出，衛福部已開始檢討資訊查詢的權限，希望有一致性規範。石崇良：『(原音)這個檢討會議我們已經啟動了，那我們對整個系統性地來做檢討，包含雖然這個權限是由各地方政府去指定，不過我們要有一個一致性的規範，然後以最少揭露原則的方式，來做個人的資料的保護。』

於黃國昌質詢時關切該執秘曾獲衛福部「強化社會安全網績優督導」獎項，石崇良則表示他已決定撤銷，衛福部也已在6日正式發文。至於是否研議設置「狼社工查詢平台」，石崇良也允諾將在1個月內完成研議。

王育敏質詢時則質疑高雄市政府失職，詢問何時才能廢止該名執秘的社工師證照。石崇良表示須等法律判決出爐才能依法撤銷其社工師證書，或是待移送懲戒結果，近期應該就會做出決定。

根據《社會工作師法》，涉性犯罪等特定罪行者，經有罪判決確定，便可撤銷或廢止其社工師證書；或是業務上有重大或重複發生過失行為等，移付懲戒，最重可廢止社工師證書。(編輯：宋皖媛)